Έτσι λειτουργεί το Iron Dome, με τον οποίο το Ισραήλ αμύνεται απέναντι στην επίθεση του Ιράν.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί ένα κινητό αντιπυραυλικό σύστημα με στόχο να αποκρούει τις επιθέσεις που δέχεται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Iron Dome και έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Rafael Advanced Systems. Αναχαιτίζει και καταστρέφει ρουκέτες που εκτοξεύονται από απόσταση μεταξύ 4 και 70 χιλιομέτρων.

Το Iron Dome τέθηκε σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2011, κοντά στη Μπερ Σεβά, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων από το Τελ Αβίβ. Ο πρώτος πύραυλος Grad αναχαιτίστηκε από τη Λωρίδα της Γάζας τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ήδη έως τον Νοέμβριο του 2011, το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει συνολικά περισσότερες από 400 ρουκέτες.

Αναχαιτίζει αεροσκάφη σε ύψος άνω των 10.000 μέτρων

Το σύστημα αυτό είναι ικανό να αναχαιτίζει αεροσκάφη σε ύψος 10.000 μέτρων, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο αποτελεσματικές επιχειρησιακές αντιπυραυλικές ασπίδες. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή του αποτελεσματικότητα, καθώς διαθέτει ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 90%, χάρη στη μεγάλη ταχύτητα αντίδρασής του.

Πρόκειται για ένα σύστημα άμυνας με υψηλό κόστος. Μάλιστα, στρατιωτικοί αναλυτές έχουν επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση για τον λόγο αυτό. Το κόστος κατασκευής και εκτόξευσης ενός πυραύλου αναχαίτισης Tamir κυμαίνεται μεταξύ 35.000 και 50.000 δολαρίων, ενώ μια ρουκέτα Qassam, όπως αυτή που χρησιμοποιείται από την Παλαιστίνη, κοστίζει περίπου 800 δολάρια.

Το Ιράν απαντά στις επιθέσεις του Ισραήλ

Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί από κοινού σε διάφορες πόλεις του Ιράν, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου ανακοίνωσε επίθεση με στόχο την «εξάλειψη» των ιρανικών απειλών. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι επιθέσεις αυτές δεν έμειναν αναπάντητες. Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετές αντεπιθέσεις, τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και κατά ορισμένων αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

