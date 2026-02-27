Πέθανε για 14 λεπτά, έπεσε σε κώμα και μετά κέρδισε ένα ΙΧ και 250.000 δολάρια σε δύο ξυστό: Η απίστευτη ιστορία του Μπιλ Μόργκαν

Από την ανακοπή και την πρόγνωση «χωρίς ελπίδα» μέχρι δύο νίκες σε ξυστά, η ζωή του Μπιλ Μόργκαν μοιάζει βγαλμένη από σενάριο.

Υπάρχουν ιστορίες τύχης που ακούγονται εντυπωσιακές. Και υπάρχουν κι εκείνες που μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, σαν να γράφτηκαν από κάποιον σεναριογράφο που ήθελε να δοκιμάσει τα όρια της πραγματικότητας. Η ζωή του Μπιλ Μόργκαν ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να… πεθάνει, να επιστρέψει, να πέσει σε κώμα και τελικά να κερδίσει δύο φορές στο ξυστό.

Το 1998, ο 37χρονος τότε οδηγός φορτηγού ζούσε μια ήρεμη καθημερινότητα έξω από τη Μελβούρνη. Δούλευε κανονικά, είχε μια σταθερή σχέση και συνήθιζε να αγοράζει περιστασιακά ξυστό χωρίς ποτέ να έχει κερδίσει κάτι αξιοσημείωτο. Όλα άλλαξαν απότομα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με το φορτηγό του και μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο.

Ανακοπή και επιστροφή από το «τίποτα»

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν, όμως η κατάσταση περιπλέχθηκε επικίνδυνα. Εξαιτίας μιας σοβαρής καρδιακής πάθησης, του χορηγήθηκε φάρμακο στο οποίο αποδείχθηκε αλλεργικός, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να παραμείνει κλινικά νεκρός για 14 λεπτά, πριν επανέλθει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες.

Η δοκιμασία όμως δεν τελείωσε εκεί. Ο οργανισμός του κατέρρευσε και ο Μόργκαν έπεσε σε κώμα, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι ακόμη κι αν επιβιώσει, είναι πολύ πιθανό να υποστεί μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη. Οι συγγενείς του κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα τον αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη, αλλά αρνήθηκαν, επιμένοντας να του δοθεί χρόνος.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ο Μόργκαν άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις του και τελικά ανέκαμψε, έχοντας μόνο σωματικά τραύματα από το τροχαίο. Όπως ο ίδιος έχει πει, τότε ένιωσε ότι του δόθηκε «δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στη ζωή» και αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα.

Η πρώτη νίκη που άλλαξε τη ζωή του

Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις πήρε εξιτήριο ήταν να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, τη Λίζα, η οποία δέχθηκε. Λίγους μήνες αργότερα, συνεχίζοντας τη συνήθειά του, αγόρασε ένα ξυστό χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Όταν το έξυσε, διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει ένα αυτοκίνητο Toyota Corolla, γεγονός που έκανε την ιστορία του γνωστή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η διπλή τύχη μπροστά στις κάμερες

Ένα τηλεοπτικό συνεργείο αποφάσισε να γυρίσει ρεπορτάζ για την απίστευτη περιπέτειά του και τον συνόδευσε στο ίδιο μίνι μάρκετ όπου είχε αγοράσει το τυχερό ξυστό. Εκεί, μπροστά στις κάμερες, του ζήτησαν να αναπαραστήσει τη στιγμή αγοράζοντας ένα ακόμη λαχείο των 5 δολαρίων.

Καθώς άρχισε να το ξύνει, η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα. Ο Μόργκαν σταμάτησε, κοίταξε τον λαχνό και, εμφανώς σοκαρισμένος, ανακοίνωσε ότι είχε κερδίσει ξανά, αυτή τη φορά 250.000 δολάρια. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε ζωντανά, μετατρέποντας την ιστορία του σε μία από τις πιο απίθανες ιστορίες τύχης που έχουν καταγραφεί.

Σήμερα, ο Μπιλ Μόργκαν συνεχίζει να ζει στην Αυστραλία με τη σύζυγό του, έχοντας πίσω του μια διαδρομή που συνδυάζει το όριο ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο με μια διπλή νίκη που δύσκολα θα μπορούσε να επαναληφθεί.

