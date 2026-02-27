Ο σεισμός κατά την Σταύρωση του Χριστού: Τι λένε οι έρευνες στη Νεκρά Θάλασσα!

Επιστημονική μελέτη δέκα ετών επανήλθε στο προσκήνιο, εξετάζοντας γεωλογικά δεδομένα που ίσως επιβεβαιώνουν την αναφορά του Ευαγγελίου για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού.

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο περιγράφει τις στιγμές της Σταύρωσης αναφέροντας: «απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης» και συνεχίζει λέγοντας πως όταν «ο Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα τότε ἡ γῆ ἐσείσθη».

Ομάδα γεωλόγων, εξετάζοντας την περιοχή της Νεκράς Θάλασσας, εντόπισε στοιχεία που δείχνουν ότι η γη όντως «μίλησε» εκείνη την περίοδο.

Τα ευρήματα στα ιζήματα: Τα δύο σημαντικά σεισμικά γεγονότα

Οι επιστήμονες μελέτησαν τον πυθμένα της λίμνης στο Εΐν Γκεντί. Η γη εκεί λειτουργεί σαν ένα ημερολόγιο, όπου κάθε έτος αφήνει δύο στρώματα υλικού. Η ανάλυση αποκάλυψε δύο σημαντικά σεισμικά γεγονότα.

Αρχικώς, γύρω στο 31 π.Χ. είχε γίνει ένας ισχυρός σεισμός, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από τον ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο. Εν συνεχεία, μεταξύ 26 και 36 μ.Χ., πραγματοποιήθηκε ένας μικρότερος σεισμός, ο οποίος συμπίπτει με τη θητεία του Πόντιου Πιλάτου.

Πώς έγινε η καταγραφή και οι τρεις εκδοχές που προτείνουν οι ερευνητές

Η περιοχή βρίσκεται πάνω στο ρήγμα «Dead Sea Transform», μια ζώνη με έντονη δραστηριότητα εδώ και 4.000 χρόνια. Οι ερευνητές βρήκαν στρώματα ιζημάτων που εμφανίζονταν λυγισμένα ή σπασμένα, κάτι που μαρτυρά ισχυρή δόνηση. Χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα, κατάφεραν να προσδιορίσουν το χρονικό πλαίσιο με μεγάλη ακρίβεια.

Παρόλο που πολλοί χρήστες του διαδικτύου βλέπουν σε αυτά τα στοιχεία μια ακράδαντη «απόδειξη», οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Κάποιοι αμφισβητούν τη μελέτη χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή» λόγω της δυσκολίας χρονολόγησης μετά από τόσους αιώνες.

Οι ίδιοι οι ερευνητές προτείνουν τρεις εκδοχές:

Ο σεισμός είναι όντως αυτός που αναφέρει το Ευαγγέλιο Πρόκειται για έναν σεισμό που συνέβη τότε και ενσωματώθηκε αργότερα στην αφήγηση Ήταν ένα ισχυρό γεγονός που παραμόρφωσε τη γη, αλλά δεν διασώθηκε σε άλλες γραπτές πηγές

