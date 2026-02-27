Χάος στη λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό «σάρωσε» παρκαρισμένα ΙΧ - Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο (vid)

Φανάρι, πινακίδα φαρμακείου, τρία αυτοκίνητα και τέσσερα μηχανάκια κατέληξαν κατεστραμμένα στο πρωινό τροχαίο στο ύψος του Αιγάλεω.

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (27/2) από href="https://www.gazzetta.gr/tag/trohaio">τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν ένα φορτηγό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Το ατύχημα σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, προκαλώντας άμεσα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε διαδοχικά σε αντικείμενα και οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα.

id="head-0">Τρεις τραυματίες στο Αττικό Νοσοκομείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί τους είναι ελαφροί και δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος από τους γιατρούς.

Οι τραυματίες φέρονται να επέβαιναν σε οχήματα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης, ενώ η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε πανικό στους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στη λεωφόρο Θηβών.

data-align="center" data-entity-type="media" data-entity-uuid="74fc5694-93a3-4683-a238-aa290b719d0f">

Κυκλοφοριακό χάος στο ύψος του Αιγάλεω

Η λεωφόρος Θηβών, ένας από τους βασικούς άξονες της δυτικής Αθήνας, παρουσίασε σημαντικές καθυστερήσεις αμέσως μετά το ατύχημα, καθώς χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου για την απομάκρυνση των οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γερανοί επιχείρησαν να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα οχήματα που είχαν μπλοκάρει τη δεξιά λωρίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από μηχανική βλάβη μέχρι αιφνίδια αδιαθεσία ή λάθος χειρισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε το όχημα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να καταλήξει πάνω στα παρκαρισμένα.

Η στιγμή του τροχαίου όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος:

data-align="center" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c2037563-b4d1-48f1-a243-b657b87221c5">

href="https://www.gazzetta.gr/plus/latest-articles">ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ