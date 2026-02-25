Το LSD της αρχαιότητας: Είναι ο «Κυκεών» το μυστικό «ψυχεδελικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων;
Ελάχιστοι μπορούσαν να περιγράψουν το τι συνέβαινε σε αυτά χωρίς να αντιμετωπίσουν την ποινή του θανάτου
Επί αιώνες, τα Ελευσίνια Μυστήρια παραμένουν ένα ανεξήγητο μυστικό μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και θρύλου.
Μια κορυφαία ελληνική «τελετή μύησης», η οποία ήταν ευρέως γνωστή για τον «μεταμορφωτικό» της χαρακτήρα και της οποίας η αποκάλυψη των μυστικών τιμωρείτο με την ποινή του θανάτου.
Ως εκ τούτου, ελάχιστοι μπορούσαν να περιγράψουν λεπτομερώς το τι συνέβαινε σε αυτά.
