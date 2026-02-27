Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα των τεσσάρων ταμιευτήρων ήταν πάνω από το «όριο» των 700 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν τον Αύγουστο του 2024.

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα αποθέματα νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας, εν μέσω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών έπειτα από τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, οι τέσσερις ταμιευτήρες της πρωτεύουσας έφτασαν την Πέμπτη (26/02) τα 708.227.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025.

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 700 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν τον Αύγουστο του 2024.

