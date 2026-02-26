Αγρότης 86 ετών αρνήθηκε 15 εκατ. δολάρια για data center AI: «Δεν ήθελα να καταστραφεί η γη μου»

Ένας 86χρονος στις ΗΠΑ απέρριψε προσφορά άνω των 15 εκατ. δολαρίων από εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ για κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, κρατώντας τη γη του.

Μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά έναν 86χρονο αγρότη, ο οποίος αρνήθηκε πρόταση άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες της Silicon Valley για την αγορά της γης του με σκοπό την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες φέρονται να προσέφεραν περίπου 60.000 δολάρια ανά εκτάριο, ποσό που για τα 105 εκτάρια της ιδιοκτησίας του ξεπερνούσε τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Παρά τη δελεαστική πρόταση, ο ηλικιωμένος παραγωγός αρνήθηκε.

«Δεν είχε να κάνει με τα χρήματα»

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο 86χρονος εξήγησε ότι η απόφασή του δεν σχετιζόταν με το οικονομικό σκέλος. «Ήταν η ζωή μου, ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν είχε να κάνει με τα χρήματα. Απλώς δεν ήθελα να δω και τα δύο αγροκτήματα να καταστρέφονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γη, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην οικογένεια εδώ και περισσότερες από οκτώ δεκαετίες και αποτελεί κομμάτι της προσωπικής και οικογενειακής του ιστορίας.

Η επιλογή της διατήρησης

Αντί να πουλήσει σε επενδυτές από τον τεχνολογικό κλάδο, ο αγρότης προχώρησε σε συμφωνία με το Lancaster Farmland Trust, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Πενσυλβάνια, ο οποίος δραστηριοποιείται στη προστασία γεωργικών εκτάσεων.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε έναντι 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων - σημαντικά χαμηλότερο ποσό από την αρχική προσφορά - με βασικό όρο ότι η γη θα παραμείνει αποκλειστικά αγροτική και δεν θα αξιοποιηθεί για βιομηχανικές ή τεχνολογικές εγκαταστάσεις.

«Οι φίλοι μου είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που έκανα», δήλωσε, εκφράζοντας ικανοποίηση που το αγρόκτημα δεν θα μετατραπεί σε κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μεγάλες εκτάσεις γης στις ΗΠΑ, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.

