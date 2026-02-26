Έπεσε το Gov.gr: Το μήνυμα που εμφανίζει

Επιμέλεια:  Newsroom
Προβλήματα στο gov.gr για υπεύθυνη δήλωση, γνήσιο υπογραφής και άλλες υπηρεσίες.

Προβλήματα στο gov.gr, καθώς δεν μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικασίες όπως η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή η ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί και να προχωρήσει στη διαδικασία για έκδοση μιας υπεύθυνης δήλωσης ή στην ηλεκτρονική βεβαίωση ενός εγγράφου, ωστόσο όταν ζητείται έκδοση, το σύστημα «κολλάει» και έπειτα εμφανίζεται το μήνυμα πως «προέκυψε σφάλμα».

Το μήνυμα που εμφανίζεται, είναι το εξής:

gov.gr: Έπεσε η πλατφόρμα - Προβλήματα σε υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική υπογραφή

 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως πολλοί χρήστες που χρησιμοποιούν desktop για την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, δεν καταφέρνουν να μπουν ούτε στην αρχική σελίδα του gov.gr.

