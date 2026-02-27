Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

Τα 4.600 μέλη του πληρώματος βρίσκονται αντιμέτωπα με ουρές κάθε φορά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα.

Το μεγαλύτερο και ακριβότερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη απέπλευσε από τη ναυτική βάση της Σούδας εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όμως τα χιλιάδες μέλη του πληρώματος βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πιο άμεσο πρόβλημα από την πιθανότητα ένοπλης σύρραξης: το σύστημα αποχέτευσης.

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο ακριβό πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το κορυφαίο της κατηγορίας του και σύμβολο της αμερικανικής δύναμης στη θάλασσα.

Όταν το αεροπλανοφόρο εντάχθηκε στο αμερικανικό ναυτικό το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε το πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μήκους 337 μέτρων ως «μια εξαιρετική προσθήκη στο στόλο που δεν έχει όμοιο της».



