Οδηγός ταξί λειτουργούσε όλη μέρα τη διπλή ταρίφα: Διαπιστώθηκαν 56 περιστατικά

Αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν οδηγό ταξί, καθώς είχε ρυθμίσει τη συσκευή του ταξιμέτρου σε διπλή ταρίφα αντί για μονή.

Στη σύλληψη ενός 59χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το μεσημέρι της Τρίτης (24/2), στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός είχε παρανόμως ρυθμίσει τη συσκευή του ταξιμέτρου σε διπλή ταρίφα αντί για μονή, εισπράττοντας υπερβολικά κόμιστρα από τους επιβάτες του, τουλάχιστον 56 φορές.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε ώρες μεσημεριανής κίνησης, όπου ισχύει η μονή ταρίφα.

Περαιτέρω έλεγχοι έδειξαν ότι μέσα στο τελευταίο πενθήμερο είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές , αποκομίζοντας παράνομα υψηλά ποσά από τους επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται, με στόχο την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.

