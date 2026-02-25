Αρχεία Έπσταϊν: Ο Στίβεν Χόκινγκ εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι

Ο φυσικός Στίβεν Χόκινγκ απεικονίζεται στην τελευταία παρτίδα των αρχείων Έπσταϊν, που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν. Στο προσκήνιο έχουν έρθει νέα έγγραφα και φωτογραφίες με προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της ψυχαγωγίας. Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται μια φωτογραφία του Βρετανού φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, όπου απεικονίζεται σε ξαπλώστρα δίπλα σε δύο γυναίκες με μπικίνι σε ένα τροπικό νησί. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, ενώ η ταυτότητα των δύο γυναικών παραμένει ανώνυμη. Η εικόνα αυτή προστίθεται σε προηγούμενες εμφανίσεις του Χόκινγκ στα αρχεία, όπου είχε ήδη καταγραφεί στο νησί «Little St. James», το περίφημο ιδιωτικό καταφύγιο του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χόκινγκ επισκέφθηκε το νησί τον Μάρτιο του 2006 για ένα επιστημονικό συνέδριο, που φέρεται να χρηματοδοτήθηκε από τον Έπσταϊν. Ωστόσο, παρά τις επισκέψεις του, ποτέ δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί με τον ίδιο τον Έπσταϊν. Συνολικά, ο φυσικός εμφανίζεται περίπου 250 φορές στα αρχεία. Οι Αρχές τονίζουν ότι η παρουσία του στα έγγραφα δεν υποδηλώνει καμία παράνομη ενέργεια ή εμπλοκή σε αδικήματα.

