ΗΠΑ: Δύο αεροπλανοφόρα και 150 αεροσκάφη σε ετοιμότητα κοντά στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν με δύο αεροπλανοφόρα και πάνω από 150 αεροσκάφη.

Eνισχύει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή ο αμερικανικός στρατός, μεταφέροντας περισσότερα από 150 πολεμικά αεροσκάφη σε βάσεις της Ευρώπης και της περιοχής, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανάλυση δημόσιων δεδομένων πτήσεων και δορυφορικών εικόνων που επικαλείται η Washington Post, η τρέχουσα ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων 20 ετών.

Η στρατιωτική κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει ότι δεν αποκλείεται επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά απαιτεί χρόνο.

Δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή

Στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο επιχειρούν πλέον δύο αεροπλανοφόρα: το USS Gerald R. Ford, που εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης, και το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ομάν.

Η παρουσία τους σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο των ενεργών πλοίων του αμερικανικού στόλου έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τα δύο αεροπλανοφόρα συνοδεύονται από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk.

Σύμφωνα με τη Ντάνα Στρούλ, πρώην αξιωματούχο του Πενταγώνου και νυν στέλεχος του Washington Institute, «η τεράστια δύναμη που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εκτελέσει ό,τι αποφασίσει ο Τραμπ - από μια παρατεταμένη και δυναμική εκστρατεία έως περιορισμένα, στοχευμένα πλήγματα».

Από την άλλη, ο Μαρκ Κανσιάν του Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση.

Αεροπορική κινητικότητα σε τρία μέτωπα

Η αεροπορική βάση Μουγουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο ανάπτυξης δυνάμεων. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 12 F-35 Lightning II, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες stealth και ηλεκτρονικού πολέμου.

Παράλληλα, μαχητικά F-22 Raptor έχουν εντοπιστεί σε βρετανικές βάσεις, ενώ F-16 Fighting Falcon καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Στην Κρήτη, εικόνες δείχνουν επιπλέον F-35, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μέσα αναγνώρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των καταγεγραμμένων πτήσεων αφορά μεταγωγικά και ιπτάμενα τάνκερ, ενώ τα μαχητικά συχνά απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση της δύναμης.

Σενάρια και εκτιμήσεις

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η σύνθεση των δυνάμεων δείχνει προετοιμασία για αεροπορική εκστρατεία πολλών ημερών, χωρίς ωστόσο ενδείξεις για χερσαία εισβολή. Η συγκέντρωση μέσων ξεπερνά, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, εκείνη που είχε προηγηθεί των αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το 2025.

