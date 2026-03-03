Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

Η εμπειρία από τη χρήση συστημάτων όπως το Shahed-136, αλλά και η ταχεία ανάπτυξη τουρκικών ΜΕΑ όπως το Kargu, καταδεικνύει ότι στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων η αποτελεσματικότητα δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με το υψηλό κόστος.

H επίθεση με drones στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, η οποία έχει προκαλέσει συναγερμό στο νησί, αναδεικνύει και μια άλλη σημαντική παράμετρο.

Ο αμυντικός αναλυτής, αντιστράτηγο ε.α. Λάμπρος Τζούμης αναλύει γιατί πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος προβληματισμός της Ελλάδας από τη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.

