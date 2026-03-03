Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν

Πώς η Τεχεράνη συνεχίζει να υπερτερεί σε αποθέματα ενώ οι δυτικές προμήθειες κινδυνεύουν να εξαντληθούν σε λίγες εβδομάδες.

Μία περίεργη ανισορροπία έχουν αποκαλύψει τα αντίποινα του Ιράν μεταξύ της παραγωγής drones και του υπερβολικού κόστους κατάρριψής τους.

Ένα μόνο ιρανικό drone μπορεί να κοστίσει μόλις 35.000 δολάρια για την παραγωγή του, ενώ η αναχαίτισή του μπορεί να κοστίσει από 500.000 έως 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το Ιράν στο πλαίσιο των αντεπιθέσεών του, στόχευσε εκτός από το Ισραήλ και κράτη του Κόλπου, επεκτείνοντας τις πολεμικές δραστηριότητές του σε πολλαπλά μέτωπα και διατηρώντας πάνω από 2.500 drones την ημέρα, αναγκάζοντας ωστόσο τους αντιπάλους του να διαιρέσουν τις άμυνές τους.

