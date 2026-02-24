Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, είχε χάσει τον εξοπλισμό του, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

Διασώστης που κλήθηκε να συνδράμει στον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη καταθέτει την άποψή του για το πώς μπορεί να βρέθηκε εκτός μονοπατιού ο έμπειρος ορειβάτης.

Ο Φώτης Θεοχάρης ήταν ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν στο βουνό για να συνδράμει στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης του 74χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του στο Βελούχι.

Όντας κι ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης, γνωρίζει καλά τους κινδύνους που εγκυμονεί το βουνό και τονίζει πως ακόμα και οι πιο έμπειροι μπορούν να βρεθούν σε αντίστοιχες καταστάσεις και να κινδυνέψει η ζωή τους ή κι ακόμα χειρότερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr