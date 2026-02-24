Ζει στην Αλμερία σε δρόμο που δεν έχει όνομα: «Κάποτε έπιασε φωτιά και δεν μας έβρισκαν»

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε ένας κάτοικος στην Αλμερία, αποκάλυψε ότι ο δρόμος του σπιτιού του «υφίσταται μόνο για την Εφορία».

Στις μέρες μας το να ζει κάποιος σε έναν δρόμο χωρίς όνομα, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται στους χάρτες, μπορεί να φανεί πρωτόγνωρο και σχεδόν ακατανόητο για τους περισσότερους. Διότι η διεύθυνση, δεν εξυπηρετεί μόνο για να λαμβάνει κανείς την αλληλογραφία του, αλλά και για να μπορούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παρέμβουν σε περίπτωση ανάγκης.

Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζει εδώ και 23 χρόνια ένας άντρας που κατοικεί στο χωριό Almadraba de Monteleva στην Αλμερία της Ισπανίας. «Υφίσταται μόνο για την Εφορία», αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Y Ahora Sonsoles του Antena 3. Μια κατάσταση που, όπως σχολίασε, προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς της ζωής. «Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη», τόνισε.

Μάλιστα, ανέφερε μια δυσάρεστη κατάσταση στο σπίτι του, κάποτε που είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Όταν κάλεσε την Πυροσβεστική, δεν μπορούσαν να βρουν το σπίτι επειδή δεν υπήρχε ο δρόμος. «Δώσαμε την πιο κοντινή διεύθυνση που υπήρχε και άργησαν περισσότερο από το κανονικό».

Επιπλέον, ανέφερε ότι την αλληλογραφία του τη λαμβάνει σε ένα μπαρ κοντά στο σπίτι του, και ότι πέρσι απέκτησε ψηφιακό πιστοποιητικό προκειμένου να ζητήσει να δοθεί όνομα στον δρόμο. Μέχρι σήμερα, όπως τόνισε, η κατάσταση παραμένει ίδια, οπότε ο δρόμος μένει χωρίς όνομα εδώ και σχεδόν 24 χρόνια.

