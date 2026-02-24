Η Γερμανία δείχνει τον δρόμο στην Ελλάδα: Δοκιμάζει την τετραήμερη εργασία διατηρώντας τον ίδιο μισθό

Γερμανικό μοντέλο που δοκιμάστηκε σε πιλοτικό πρόγραμμα διατηρεί το 100% του μισθού, με αντάλλαγμα την εργασία στο 80% του χρόνου.

Την στιγμή που στην Ελλάδα το κανονικό ωράριο πλήρους απασχόλησης την εβδομάδα είναι 40 ώρες (συνήθως 8ωρο πενθήμερο), η Γερμανία δοκιμάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Σε αυτό συμμετείχαν 45 οργανισμοί, οι οποίοι δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία με μία και μόνη προϋπόθεση: η παραγωγικότητα να παραμείνει η ίδια.

Η μελέτη έδειξε ότι τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες θα προτιμούσαν να μη επιστρέψουν στο συνηθισμένο πενθήμερο. Στο εγχείρημα, που προωθήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Intraprenör, συμμετείχαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι από διαφορετικές γερμανικές εταιρείες, υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου του Μίνστερ.

Το προβλεπόμενο μοντέλο διατηρούσε το 100% του μισθού με αντάλλαγμα την εργασία στο 80% του χρόνου, με τη μοναδική δέσμευση ότι η απόδοση θα παρέμενε αμετάβλητη. Έτσι, οι εταιρείες προσάρμοσαν τα ωράριά τους, φτάνοντας να μειώσουν τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους κατά περίπου τέσσερις ώρες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μείωσης των ωρών εργασίας

Προς έκπληξη πολλών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προσωπικό παρουσίασε λιγότερο άγχος, καλύτερη ψυχική υγεία και κέρδισε κατά μέσο όρο 38 επιπλέον λεπτά ύπνου την εβδομάδα. Το 82% του προσωπικού δήλωσε ότι προτιμά αυτή τη μέθοδο.

Παρότι ο φόρτος εργασίας θα μπορούσε να είχε αυξηθεί λόγω του μειωμένου χρόνου, οι εταιρείες προχώρησαν σε βαθιά αναδιάρθρωση των διαδικασιών τους. Οι εταιρικές συσκέψεις συντομεύθηκαν και έγιναν επενδύσεις σε νέα ψηφιακά εργαλεία που επέτρεψαν την επιτάχυνση των καθημερινών εργασιών.

Ωστόσο, το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο διατύπωσε ορισμένες μεθοδολογικές ενστάσεις για το πείραμα. Εξήγησε ότι, καθώς επρόκειτο για εθελοντική και όχι τυχαία επιλογή συμμετεχόντων, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να ήταν προκατειλημμένοι υπέρ μιας θετικής αξιολόγησης του μοντέλου.

Επιπλέον, προειδοποιεί για τον μακροοικονομικό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα στη Γερμανία, μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού λόγω της δημογραφικής γήρανσης.

Η θέση των πολιτικών της Γερμανίας

Η στάση των Γερμανών πολιτικών απέναντι στο ενδεχόμενο μείωσης του χρόνου εργασίας παραμένει ανοιχτή. Εκπρόσωποι του φιλελεύθερου κόμματος FDP υποστηρίζουν ότι «η λιγότερη εργασία δεν θα λύσει μια οικονομική κρίση». Η Άνα Πιλ, μέλος της διοικητικής επιτροπής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, έθεσε το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να επιβαρυνθούν από μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, συμπιεσμένο σε λιγότερες ημέρες.

Τέλος, ο Στέφεν Κάμπετερ, πρώην βουλευτής του γερμανικού κοινοβουλίου, επιμένει στην αλλαγή εστίασης: στη ευελιξία και όχι στη μείωση. Υποστηρίζει ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνίες που να επιτρέπουν «περισσότερες ώρες εργασίας από Δευτέρα έως Πέμπτη και ελεύθερη την Παρασκευή».

