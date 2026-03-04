LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Νέα χτυπήματα σε βάσεις των ΗΠΑ, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Ιράν
Διαβάστε όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή στο live blog του Reader.
Αιματοκύλισμα χωρίς τέλος λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή, όπου η γενικευμένη πλέον σύγκρουση είναι σε εξέλιξη, μετά τη συντονισμένη επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
