Τουρκοβούνια: 26χρονος έτρεξε να δώσει ύψος στον χαρταετό και έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων (vid)

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον τραυματία από δύσβατο σημείο και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό εκτός κινδύνου.

Καθαρά Δευτέρα και ο χαρταετός αποδείχθηκε επικίνδυνος για έναν νεαρό άνδρα στα Τουρκοβούνια, όταν στην προσπάθειά του να τον σηκώσει ψηλά δεν αντιλήφθηκε το γκρεμό και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι στην περιοχή του Γαλατσίου, κοντά στο Άλσος Βεΐκου. Ο 26χρονος έτρεχε για να δώσει ύψος στον χαρταετό, όμως δεν είδε το απόκρημνο σημείο και βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από ύψος περίπου επτά μέτρων.

Πτώση την ώρα που πετούσε χαρταετό

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στην περιοχή και επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του τραυματία από το δύσβατο σημείο, τοποθετώντας τον σε φορείο και μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό και να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας έφερε χτυπήματα στον αυχένα, στα άκρα και στο σώμα, με την εικόνα του ωστόσο να μην εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό εκτός κινδύνου

Ο 26χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Οι συνθήκες της πτώσης φαίνεται να σχετίζονται με την προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό σε σημείο με έντονη υψομετρική διαφορά, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

