Ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα το αρχαιότερο εργαλείο της ανθρωπότητας: Έχει ηλικία άνω των 400.000 ετών

Ομάδα ερευνητών ανακάλυψε στη Μαραθούσσας Αρκαδίας το αρχαιότερο πιθανότατα εργαλείο της ανθρωπότητας.

Μια ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι χειρίζονταν το ξύλο για να κατασκευάζουν εργαλεία 40.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι αρχικά θεωρούσαν. Ανακαλύφθηκαν κομμάτια κατασκευασμένα από λεύκα, χρονολογούμενα πριν από 430.000 χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Μαραθούσσας Αρκαδίας, κοντά στη Μεγαλόπολη, που αποτελούν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Τα εργαλεία αυτά εντοπίστηκαν μαζί με λίθινα αντικείμενα και οστά ελεφάντων και άλλων ζώων. Ο αρχαιολογικός χώρος βρισκόταν στις όχθες μιας λίμνης, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδέχεται να ήταν τόπος θυσίας ζώων κατά τη Μέση Πλειστόκαινο, πριν από 774.000 έως 129.000 χρόνια.

«Το Μέσο Πλειστόκαινο ήταν μια κρίσιμη φάση στην ανθρώπινη εξέλιξη, κατά την οποία αναπτύχθηκαν πιο σύνθετες συμπεριφορές», δήλωσε σε ανακοίνωση η Katerina Harvati, παλαιοανθρωπολόγος και ειδική στην ανθρώπινη εξέλιξη, που διευθύνει το ερευνητικό πρόγραμμα στον χώρο. «Οι πρώτες αξιόπιστες αποδείξεις για τη στοχευμένη τεχνολογική χρήση φυτών επίσης χρονολογούνται από αυτή την περίοδο».

Ο μεγάλος αριθμός λίθινων αντικειμένων και οστών που βρέθηκαν στον χώρο ήταν καθοριστικός για την κατανόηση της τεχνικής ικανότητας αυτών των ανθρώπινων ομάδων.

Η χρήση των εργαλείων

Το εργαλείο από λεύκα πιθανώς χρησιμοποιούνταν για εκσκαφή στην όχθη της λίμνης ή για την αφαίρεση της φλοιού από τα δέντρα. Όσον αφορά το κομμάτι από ιτιά ή λεύκη, μια μελέτη υποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή λίθινων εργαλείων.

«Σε αντίθεση με τις πέτρες, τα ξύλινα αντικείμενα χρειάζονται ειδικές συνθήκες για να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα», εξήγησε σε ανακοίνωση η Annemieke Milks, ειδικός στα πρώιμα ξύλινα εργαλεία του Πανεπιστημίου του Reading.

«Εξετάσαμε προσεκτικά όλα τα υπολείμματα με μικροσκόπια και βρήκαμε σημάδια κοπής και σκαλίσματος σε δύο αντικείμενα, σαφή ενδείξεις ότι οι πρώτοι άνθρωποι τους έδωσαν μορφή», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές υπενθύμισαν επίσης μια προηγούμενη ανακάλυψη στους καταρράκτες Kalambo στη Ζάμπια: ένα ξύλινο κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους πριν από περίπου 476.000 χρόνια. Ωστόσο, σε εκείνη την περίπτωση δεν επρόκειτο για εργαλείο, αλλά για δομικό στοιχείο.

