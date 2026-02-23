Έγινε πάλι viral o δήμαρχος Κιάτου: Υποδέχθηκε τον Τόνι Σφίνο ως... Σφίνος. «εγώ είμαι το σφηνάκι» (vid)

Ο δήμαρχος Κιάτου έκλεψε για μια ακόμα φορά την παράσταση στο καρναβάλι με την φετινή του αμφίεση, αλλά και με το σόου που έδωσε.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων (Κιάτου), Σπύρος Σταματόπουλος, έχει γίνει ευρέως γνωστός για τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις του, κάθε χρόνο. Το 2025 μεταμφιέστηκε σε Χάρρυ Κλυνν, υποδυόμενος τον «Τραμπάκουλα». Το 2024 ντύθηκε Τζον Λένον, ενώ το 2023 ενσάρκωσε τον Στάθη Ψάλτη, κλέβοντας την παράσταση.

H φετινή επιλογή αμφίεσης του Σπύρου Σταματόπουλου, είχε κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό προκειμένου να εκπλήξει. Και τελικά κατάφερε να γίνει και φέτος viral.

Καρναβάλι με Τόνι Σφίνο και... σφηνάκι

Κεντρικός καλεσμένος και παρουσιαστής στο καρναβάλι του Κιάτου ήταν ο Τόνι Σφήνος, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό από την έναρξη μέχρι και τη μεγάλη συναυλία – φινάλε. Με το χαρακτηριστικό του στυλ, το 70’s ύφος και την αστείρευτη σκηνική ενέργεια, ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια τεράστια αποκριάτικη πίστα.

Ωστόσο, η στιγμή που «έκλεψε» την παράσταση ήρθε από τα πρώτα λεπτά της έναρξης. Στη σκηνή συναντήθηκαν ο Τόνι Σφήνος και ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος σε… «Σφηνάκι», δηλαδή στο «παιδί» του Σφήνου.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Σπύρος Σταματόπουλος, εμφανίζεται ο Τόνι Σφίνος πάνω σε έναν «μπόμπο» (μηχανάκι), όπου τον υποδέχεται ο δήμαρχος ντυνένος... Σφίνος πάνω σε μια βέσπα. Η συνάντηση είναι εκρηκτική.

«Ποιος είσαι εσύ;», ρωτάει ο Τόνι Σφίνος με τον δήμαρχο να απαντά με ερώτηση: «Εσύ ποιος είσαι;». Ο καλλιτέχνης λέει: «Εγώ είμαι ο Τόνι Σφίνος», με τον Σπύρο Σταματόπουλο να απαντά: «Εγώ είμαι το σφηνάκι!» και τον κόσμο να ξεσπά σε γέλια και επιφωνήματα. «Όπως σας είπαμε, δύο τρελοί στην ίδια πόλη», πρόσθεσε ο δήμαρχος, σε μια φράση που έγινε το σλόγκαν του καρναβαλιού στο Κιάτο.

