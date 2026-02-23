8 πράγματα που οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ όταν ένας φίλος περνάει δύσκολα

Όλοι θέλουμε να είμαστε ο φίλος που δηλώνει «παρών» όταν η ζωή δυσκολεύει. Αλλά η αλήθεια είναι η εξής: Οι περισσότεροι από εμάς άθελά μας κάνουμε τα πράγματα χειρότερα.

Πόσες φορές σε έχει πάρει τηλέφωνο ένας φίλος για να σου πει κάτι δυσάρεστο που του συνέβη; Πολλές, λογικά. Αλλά πόσες εξ αυτών τον έχεις ακούσει προσεκτικά, του έχεις δώσει συμβουλές, χωρίς να φέρνεις στη συζήτηση τις δικές σου δυσκολίες; Ναι, γενικά αυτό που παρατηρείται, είναι ότι οι άνθρωποι γυρνάμε τη συζήτηση στις δικές μας δυσκολίες, θεωρώντας πως βοηθάμε τους φίλους μας, αλλά τελικά δεν ακούμε τον πόνο μας.

Όλοι θέλουμε να είμαστε ο φίλος που δηλώνει «παρών» όταν η ζωή δυσκολεύει. Αλλά η άβολη αλήθεια είναι η εξής: Οι περισσότεροι από εμάς άθελά μας κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, ειδικά όταν προσπαθούμε σκληρά να βοηθήσουμε. Η διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ότι εκείνοι νοιάζονται περισσότερο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr