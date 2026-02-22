Χάκερ πλήρωνε πολυτελή ξενοδοχεία με 1 σεντ - Πώς «ξεγέλασε» τα συστήματα πληρωμών

Συνελήφθη νεαρός χάκερ που διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία στη Μαδρίτη, πληρώνοντας μόλις 1 σεντ. Η ζημιά αγγίζει τις 20.000 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα.

Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα που κατάφερε να διαμένει σε πολυτελή ξενοδοχεία πληρώνοντας μόλις ένα σεντ του ευρώ προχώρησε η ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση του προκάλεσε οικονομική ζημία που προσεγγίζει τις 20.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, ο φερόμενος ως δράστης εκμεταλλευόταν γνωστή διεθνή πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη μέθοδο κατά την κράτηση δωματίων. Μέσω ειδικά σχεδιασμένης κυβερνοεπίθεσης, αλλοίωνε τη διαδικασία επικύρωσης της συναλλαγής, με αποτέλεσμα το σύστημα να εγκρίνει την πληρωμή, παρότι καταβαλλόταν μόνο ένα σεντ.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν ενώ διέμενε σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη, βάζοντας τέλος στη δράση του.

Ζημιά δεκάδων χιλιάδων ευρώ

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία ταξιδιωτικού πρακτορείου στις 2 Φεβρουαρίου. Το σύστημα εμφάνιζε τις συναλλαγές ως επιτυχώς ολοκληρωμένες και εξοφλημένες στο σύνολό τους. Ωστόσο, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε τα χρήματα στην εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό ποσό που είχε εισπραχθεί για κάθε κράτηση ήταν μόλις ένα σεντ.

Ο νεαρός δεν περιορίστηκε μόνο στη διαμονή σε πολυτελή δωμάτια με ελάχιστο κόστος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατανάλωσε και προϊόντα από τα μίνι μπαρ των ξενοδοχείων, χωρίς να τα εξοφλήσει, αυξάνοντας περαιτέρω τη συνολική ζημιά.

«Πρωτοφανής» τρόπος δράσης

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για πρωτοφανή μέθοδο, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με αντίστοιχο τρόπο εξαπάτησης. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη μέσω υπολογιστή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που έχουν πέσει θύματα της ίδιας πρακτικής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ