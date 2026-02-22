Νεκρός άνδρας μετά από πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας στο Mar-a-Lago του Τραμπ

Νεκρός έπεσε 20χρονος από πυρά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού επιχείρησε να παραβιάσει την περίμετρο του Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Σε εξέλιξη έρευνα από FBI και τοπικές αρχές.

Νεκρός έπεσε άνδρας περίπου 20 ετών την Κυριακή, όταν επιχείρησε να παραβιάσει την ασφαλή περίμετρο του θερέτρου Mar-a-Lago, ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της United States Secret Service, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Ο άνδρας φέρεται να προσέγγισε τη βόρεια πύλη του συγκροτήματος κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με κυνηγετικό όπλο, καθώς και δοχείο καυσίμου.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με αξιωματούχο του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς, προχώρησαν σε άμεση επέμβαση. Όπως αναφέρεται, ακολούθησαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς εκκρεμεί η ενημέρωση των συγγενών του.

Καμία απώλεια ή τραυματισμός δεν αναφέρθηκε από την πλευρά των ομοσπονδιακών ή τοπικών αρχών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βρισκόταν στο ακίνητο κατά τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στην Ουάσινγκτον.

Την υπόθεση ερευνούν από κοινού το Federal Bureau of Investigation, η Μυστική Υπηρεσία και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς, εξετάζοντας το ιστορικό του δράστη και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την απόπειρα εισβολής.

