Επιστήμονες έδωσαν Ecstasy σε χταπόδια: Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Επιστήμονες πραγματοποίησαν πειράματα, κατά τα οποία χορήγησαν Ecstasy (MDMA) σε χταπόδια. Η μελέτη εξέτασε πώς το ναρκωτικό επηρέασε την κοινωνικότητα των ζώων.

Μια ομάδα επιστημόνων χορήγησαν δόση MDMA σε χταπόδια για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό Current BiologyBiology και είχε ως σκοπό να εξετάσει πώς το ψυχαγωγικό φάρμακο μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικότητα των ζώων.

Το MDMA, γνωστό και ως Ecstasy, είναι ένα διεγερτικό ναρκωτικό που είναι παράνομο σε πολλές χώρες, αλλά παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές. Το συγκεκριμένο φάρμακο συνδέεται συχνά με τη rave σκηνή, καθώς προσφέρει στους χρήστες έντονες εκρήξεις ενέργειας και ένα αίσθημα ευφορίας.

Συνδέεται με τη μεταφορά πρωτεϊνών στους νευρώνες μας, αυξάνοντας την ποσότητα της σεροτονίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτά τα έντονα συναισθήματα ευφορίας. Οι επιστήμονες παρατήρησαν πώς αυτό επηρέασε τα χταπόδια.

Το πείραμα με τα χταπόδια

Τα χταπόδια είναι ιδιαίτερα ευφυή ζώα και οι συγγραφείς της μελέτης παρατήρησαν πώς άλλαξε η συμπεριφορά τους όταν τους χορηγήθηκε MDMA. Η Gül Dölen είναι νευροεπιστήμονας στη Σχολή Ιατρικής του Johns Hopkins και συνυπέγραψε τη μελέτη του 2018. «Ως άνθρωποι, μας αρέσει να γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε», δήλωσε η Dölen. «Το MDMA είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για τη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς σε πολλά διαφορετικά είδη».

Η μελέτη εξέτασε τα δίχρωμα χταπόδια της Καλιφόρνιας (τα οποία συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα) και τοποθέτησε δύο από αυτά μαζί, σε μια δεξαμενή στο Marine Biological Laboratory στο Woods Hole της Μασαχουσέτης.

Στη δεξαμενή, το ένα χταπόδι βρισκόταν κάτω από ένα διάτρητο δοχείο από πλέγμα, γεγονός που επέτρεπε στα δύο ζώα να αγγίζονται και να αλληλεπιδρούν, χωρίς όμως να μπορούν να τραυματίσουν το ένα το άλλο. Όταν τα χταπόδια ήταν νηφάλια, το ελεύθερο χταπόδι περνούσε συνήθως, τον περισσότερο χρόνο του στην αντίθετη πλευρά της δεξαμενής από εκείνο που βρισκόταν κάτω από το δοχείο, κάτι που οι ερευνητές περίμεναν.

Πώς αντέδρασαν τα χταπόδια στο MDMA

Όταν όμως τοποθετήθηκαν σε δεξαμενή που περιείχε διαλυμένο MDMA, η συμπεριφορά τους άλλαξε αισθητά. Σε αυτή τη δεξαμενή, τα χταπόδια φαίνονταν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο στέκονταν και μάλιστα, κινούσαν τα πλοκάμια τους και μετακινούνταν κάνοντας τούμπες μέσα στο νερό. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι, ότι δεν απέφευγαν το πλέγμα με το άλλο χταπόδι, όπως έκαναν όταν ήταν νηφάλια. Αντίθετα, ήταν πολύ πιο πρόθυμα να πλησιάσουν το ένα το άλλο μέσα στο δοχείο.

Το συμπέρασμα της μελέτης

Η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι τα κυκλώματα του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την κοινωνική συμπεριφορά μέσω της σεροτονίνης υπάρχουν ήδη από έναν κοινό πρόγονο ανθρώπων και χταποδιών, πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια. Τα χταπόδια δεν είναι αντικοινωνικά επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή η κοινωνικότητα τους είναι συνήθως κατασταλμένη από τη φυσική τους βιολογία.

Επομένως:

Η κοινωνική συμπεριφορά έχει βαθιές εξελικτικές ρίζες.

Ο εγκέφαλος, ακόμη και σε πολύ διαφορετικά είδη, μπορεί να λειτουργεί με παρόμοιες χημικές αρχές.

Ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη μελέτη της κοινωνικότητας και νευροψυχιατρικών διαταραχών.

