Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού

Η 42χρονη κόρη του Μάρτιν Σορτ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει πως ο θάνατός της είναι αποτέλεσμα αυτοκτονίας.

Η κόρη του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 42 ετών.

Από τις πληροφορίες των διεθνών μέσω ενημέρωσης προκύπτει πως ο θάνατός της είναι αποτέλεσμα αυτοκτονίας.

Τη Δευτέρα (23/02), η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες σχετικά με περιστατικό που αφορούσε γυναίκα. Το ιατροδικαστικό γραφείο επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για αυτοχειρία.

