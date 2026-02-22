Πώς είναι να εργάζεσαι delivery στην κακοκαιρία: «Για αυτό το bonus, έχουν τραυματιστεί πολλοί»

Το δέλεαρ ενός bonus, τα παραπάνω tips και η γραμμή της εκάστοτε επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα οι ταχυμεταφορείς να εργάζονται σε νεροποντές.

Έχοντας περάσει έναν μήνα με σφοδρές κακοκαιρίες και έντονες βροχοπτώσεις, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να εργάζεται κάποιος ως ταχυμεταφορέας.

Το να εξαρτάται η εργασία σου από τις καιρικές συνθήκες - άλλοτε καύσωνα, άλλοτε παγετό, άλλοτε βροχές και καταιγίδες - αναπόφευκτα προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα.

Και ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο delivery, καθώς και η ΓΣΕΕ, ζητούν αυστηρά μέτρα προστασίας για τους διανομείς, καλώντας τους πολίτες να μη χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι, οι εφαρμογές παραμένουν ανοιχτές και στα μαγαζιά τα μηχανάκια πηγαινοέρχονται.

