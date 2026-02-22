«KINI YI»: Το κυνήγι δεν σταματά! (vid)

Το νέο άλμπουμ, «ΚΙΝΙ ΥΙ» (από Kiki Music), του Tso θα σας ηρεμήσει και ξεσηκώσει την ίδια στιγμή.

Τα φτερά του έρωτα έμειναν στα ηλεκτροφόρα σύρματα και κάηκαν από τα άδεια βλέμματα των περαστικών. Ο άφυλος άγγελος φόρεσε τα πιο στιλπνά μαύρα ράσα και στο κεφάλι έβαλε παιδική φούξια στέκα με αυτιά γάτας. Το καλυμμαύχι έγινε δοχείο για τις πιο νόστιμες καραμέλες και το θυμιατό γέμισε με αρωματικά φυτά και ανθρώπινη κοινωνία. Τα ιερά βιβλία «κατάπιαν» τη σκόνη τους και ένα πολυμορφικό μπιτ πήρε τη θέση τους. Ο άγγελος έβγαλε το κινητό, άνοιξε την playlist και πάτησε το κουμπί. Οι σταυροί αναποδογύρισαν και μοιράστηκαν το γαλάζιο φως τους με τον ουρανό και με όλα τα καταπιεσμένα πλάσματα.

Ο αόρατος φακός άλλαξε θέση και στράφηκε στον άπιστο πιστό. Ο καλλιτέχνης στη σκέψη του μπήκε και άκουσε: ένα ήσυχο, σταθερό, ζεστό «αμήν» ψάχνω όλη μου τη ζωή. Εξαγωγή συναισθήματος, ψυχής, ντροπής, θάρρους, δημιουργίας και αμέσως ο κυνηγημένος έγινε κυνηγός. Οι νότες έγιναν βέλη και το κυνήγι της ελευθερίας και της έκφρασης που κινδυνεύει ξεκίνησε. Ο φακός έγινε σώμα και σαρκωμένη αντανάκλαση του σώματος. Το καλλιτεχνικό πλάσμα που είχε τον χρόνο και τον χώρο του είδε τα φτερά του έρωτα στα φανάρια των αυτοκινήτων. Τα ψεύτικα φώτα αναβόσβησαν και ο Tso προχώρησε κάτω από τσιμεντένιες γέφυρες και πάνω σε σκαμμένους δρόμους. Το «KINI YI» (από Kiki Music) ξεκίνησε και δεν σταματά.

Πειραματικός, σκοτεινά όμορφος κόσμος



Το νέο άλμπουμ του Tso, ο αναγεννημένος εαυτός του καλλιτέχνη, η αρχή ξανά και ξανά. Η επιστροφή στο ίδιο σημείο δίχως σταματημό και η διαμόρφωση ενός πειραματικού, σκοτεινά όμορφου, ήρεμου, κόσμου. Όταν ακούτε τον δίσκο κλείστε τα μάτια και κυνηγήστε τις άηχες εσωτερικές εκρήξεις. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να εξερευνήσει το βελούδου του σκοταδιού και στον ήλιο που δεν υπάρχει βάλτε δυνατά τη μουσική του LP. Το διανοητικό, απελευθερωτικό ταξίδι θα σας πάει παντού και πουθενά. Η dark, dance, psychedelic ατμόσφαιρα θα σας μεταφέρει πάνω από τ’ αστέρια και πίσω από ηλιακό στέμμα.

Ο Tso με «πειραγμένα» φωνητικά, ρομποτικά τρεμάμενα αφηγητικά θέματα και μυστικιστικά τοπία, αόρατα πλάσματα να τον συνοδεύουν, παραδίδει ένα άλμπουμ εσωστρεφές και τόσο ειλικρινές που μοιράζεται αμέσως παντού. Μια techno νοσταλγική φάση, για μια στιγμή, και μια avant garde ανεβαστική, ψιθυριστή, γεμάτη ενέργεια pop εμπειρία. Το «ΚΙΝΙ ΥΙ» είναι το λευκό φως που ρυθμικά γεμίζει το κενό και το βλέμμα μας.

Να χαθείς και να βρεθείς στον κόσμο σου



Ο Tso με αυτό το άλμπουμ εκφράζει αυτό που όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να κάνουν: να χαθούν και να βρεθούν με τον τρόπο τους, στον κόσμο τους και στον κόσμο των άλλων. Τα μουσικά τοπία και οι προσωπικοί, υπαρξιακοί, στίχοι φτιάχνουν τις ρωγμές, ηλεκτρονικές, νωχελικές, αισθαντικές, που ανατρέπουν τη συνήθεια, τη βαρεμάρα και τη βαρβαρότητα.

Το «KINI YI» αποτελείται από εννιά κομμάτια που αποκαλύπτουν και συνθέτουν την πολυμορφική εσωτερική έκφραση. Ηρεμία, μελαγχολία, ελεύθερο βλέμμα, ρεμβασμός, ψίθυροι και τα πάνω-κάτω της καρδιάς. Η προσεκτική σύνθεση ήχων και η ισορροπία στη χρήση όλων των μέσων δίνει καθαρό, ήσυχο, ήρεμα δυνατό, αποτέλεσμα. O Tso δίνει μια πραγματικά ολοκληρωμένη δουλειά που έχει και πολύ δυνατές συνεργασίες με Μαρίνα Σάττι, Τάμπα, Ody Icons. Το «ΚΙΝΙ ΥΙ» ξεκίνησε και δεν σταματά!

