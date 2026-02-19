Το ντοκιμαντέρ του Bloody Hawk έρχεται στο Netflix

Το ντοκιμαντέρ για τον Bloody Hawk φτάνει στο Netflix, μεταφέροντας την αληθινή, ανθρώπινη διαδρομή του σε κοινό σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Από την 1η Μαρτίου, το ντοκιμαντέρ «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό να γνωρίσει την πορεία ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει την εσωστρέφεια σε τέχνη και την αλήθεια σε ρυθμό.

Σε σκηνοθεσία των Στέλιου Κοτιώνη και Ορέστη Πλακιά, το φιλμ χαρτογραφεί τη διαδρομή του Νικόλαου Κίτσου — του δικού μας Bloody Hawk — από την Ξάνθη μέχρι την κορυφή της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής.

