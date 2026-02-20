Ο Θάνος Σαρίγγελος στο Gazzetta: «Στον ωκεανό της δημιουργίας καλό είναι να χαθείς» (vids)

Ο τραγουδοποιός Θάνος Σαρίγγελος μιλά στο Gazzetta για τη νέα του δουλειά «Σταγόνα03» (Vinyl Records).

Η μουσική είναι μία και έχει αμέτρητες μορφές και μία απ’ αυτές είναι ο Θάνος Σαρίγγελος και το «Σταγόνα03». Το τρίτο άλμπουμ (από τη Vinyl Records) του τραγουδoποιού βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορεί να ακούσετε, «δείτε», του υβριδικούς του δρόμους, τα μονοπάτια του που οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτός ο καλλιτέχνης που έχει σίγουρα κάτι να πει, δίνει πέντε πρωτότυπα τραγούδια και μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του κλασικού λαϊκού Το τελευταίο βράδυ μου. Ο Θάνος Σαρίγγελος δέχτηκε να μας μιλήσει για τη νέα του δουλειά και τον ευχαριστούμε πολύ.

Με το «Σταγόνα03» έκανες ένα ακόμα βήμα προς την υπαρξιακή αυτογνωσία;

Όχι, το αντίθετο. Ένα βήμα πίσω έκανα, αν μετριέται σε ερωτηματικά και σε απόγνωση.

Ποιος είναι ο φάρος στη δική σου δημιουργική διαδικασία γενικά και ποιος ήταν σε αυτή τη δουλειά; Ποιο ήταν το άσβηστο φως που σε βοήθησε να μη χαθείς στον ωκεανό της δημιουργίας;

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ γράφω ό,τι μου ‘ρθει, όποτε έχω όρεξη και σιγά σιγά μαζεύεται ένα υλικό. Πάνω κάτω όπως λειτουργούν οι περισσότεροι δημιουργοί δηλαδή. Στον ωκεανό της δημιουργίας καλό είναι να χαθείς, όσο μπορείς. Τα deadlines θα σε βγάλουν (απ’ αυτόν) έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή.

Πώς «συνομιλεί» αυτό το άλμπουμ με τα προηγούμενα, τα «Σταγόνα 01» και Σταγόνα02»;

Αυτό που τα συνδέει είναι η μόνιμη συναισθηματική και πνευματική ανάγκη που έχω να καταλάβω τι είναι όλη αυτή η παράσταση που στήνεται όταν γεννιόμαστε και διαρκεί μέχρι να πεθάνουμε. Παράλογη, τραγική, αστεία, ακατάληπτη. Ενδιαφέρουσα αν μη τι άλλο.

«Θέλουμε ακροατές δεκτικούς στον κόπο»

Αυτό το ηλεκτρονικό-λαϊκό υβρίδιο είναι τολμηρή πειραματική έκφραση. Απαιτεί και ανάλογους ακροατές; Να είναι δεκτικοί στη γοητεία του πειραματισμού, του νέου.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη πειραματισμός σε πολλές περιπτώσεις και δεν ξέρω πλέον τι εννοείται όταν χρησιμοποιείται. Οπότε απλά θα πω ότι είναι ένα υβρίδιο η μουσική μας. Σε όλους αρέσει το καινούργιο, το διαφορετικό, απλά πολλοί δεν θέλουν να κοπιάσουν λίγο μέχρι να τους δοθούν οι όποιοι καρποί του. Οπότε θέλουμε ακροατές δεκτικούς στον κόπο.

Ποιο ήταν το πιο απαιτητικό κομμάτι του εγχειρήματος;

Το πιο απαιτητικό και ουσιαστικό είναι όταν θα ενώσω μουσική με στίχο και θα πάρει το τραγούδι την τελική του μορφή. Το πιο απαιτητικό και μη ουσιαστικό ίσως είναι οι μικροαποφάσεις στο στούντιο τύπου: πόσο high cut να φάει το reverb για ένα ηχάκι εκεί στα αριστερά που ακούγεται στο τάδε χρονικό σημείο κτλ.

Οι μουσικές επιρροές είναι πολλές. Bjork, Radiohead, Pink Floyd, Kanye West, λαϊκά των 60’s, 70’s. Στιχουργικά υπήρξαν επιρροές;

Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω, λογικά θα υπάρχουν. Με πολύ ενδιαφέρον θα άκουγα κάποιο άτομο που έχει εντοπίσει κάποιες!



Ποιες είναι οι προσδοκίες γι’ αυτή τη δουλειά;

Να την ακούσουν τα αυτιά που είναι αδελφά με τα δικά μας. Να βρει το κοινό της. Είτε είναι 10 άτομα είτε 10 χιλιάδες. Και να «βάλουμε στο δημόσιο τραπέζι» μαζί με αυτά τα άτομα τους προβληματισμούς που περιέχει ο δίσκος και να τους συζητήσουμε.

«Δεν φοβήθηκα να αγγίξω τον Καζαντζίδη γιατί αυτό που με κίνησε ήταν κυρίως το θέμα του τραγουδιού και όχι η εκτέλεση»

Τα τραγούδια γράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο τόπος έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωσή τους;

Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά πιστεύω και σε μια καλύβα στο βουνό να ήμουνα κατά 80% το ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Κυρίως ό,τι έχεις μέσα σου είναι αυτό που «κάνει» το γράψιμο. Αν μιλάμε δηλαδή για το γράψιμο, αν μιλάμε για την ενορχήστρωση, τη μίξη κτλ εκεί αλλάζει το πράγμα.

Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη διασκευή του «Το τελευταίο βράδυ μου;» Φοβήθηκες να «αγγίξεις» το μέγεθος «Στέλιος Καζαντζίδης»;

Κάποια λαϊκά της εποχής έχουν ένα νιχιλιστικό χαρακτήρα στιχουργικά, δοσμένο με μια όμορφη μελαγχολία από το τραγούδισμα και τις μελωδίες. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τέτοιο, γι’ αυτό σκέφτηκα να το διασκευάσω και να εκφράσω το πώς το νιώθω εγώ. Το μετέφερα σε ένα άλλο τόπο, λίγο σαν να ηχεί μέσα στο μυαλό μου από ένα παλιό ραδιόφωνο, λίγο σαν να το τραγουδάει παρέα σε ένα παλιό υπόγειο κουτούκι, και λίγο απογυμνωμένο από τα μέρη του μπουζουκιού και με περισσότερη γλυκιά και dark ατμόσφαιρα. Δεν φοβήθηκα να αγγίξω τον Καζαντζίδη γιατί αυτό που με κίνησε ήταν κυρίως το θέμα του τραγουδιού και όχι η εκτέλεση.

Θα υπάρξουν live εμφανίσεις για την παρουσίαση του «Σταγόνα03»; Και, ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτό τον καιρό;

Προβάρουμε με την νέα μπάντα που είναι πλέον στην Αθήνα, και ο σκοπός είναι να κάνουμε λάιβ τους επόμενους μήνες για να παρουσιάσουμε τον νέο δίσκο αλλά και τραγούδια από τους δύο προηγούμενους. Έρχεται και ένα ακόμα βίντεο κλιπ. Θα ανακοινωθούν όλα σύντομα.

INFO

Περισσότερα για το «Σταγόνα03»

Με επιρροές από: Bjork, Radiohead, Pink Floyd, Kanye West, Burial, Jamie xx, ελληνικό ροκ και λαϊκά των 60's και 70’s, ο δίσκος διασταυρώνει διάφορα είδη και το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρονικο-λαϊκό υβρίδιο.

Κύρια υλικά του είναι τα συνθεσάιζερ, τα samples και τα φωνητικά, ενώ αυτή τη φορά η κιθάρα έχει πιο δευτερεύοντα ρόλο. Θεματολογικά ο δίσκος κινείται σε υπαρξιακές, φιλοσοφικές και κοινωνικές περιοχές, με τη διασκευή του τραγουδιού «Το τελευταίο βράδυ μου» του Στέλιο Καζαντζίδη και της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, να τυλίγει τον δίσκο με μια γλυκιά νιχιλιστική ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του Θάνου Σαρίγγελου έχουν πάγια ανάγκη να εξερευνήσουν ερωτήματα όπως το ποιοι είμαστε, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ και τι είναι όλο αυτό γύρω μας και μέσα μας.

Μουσικοί που έπαιξαν στο album:

Τύμπανα: Αλέξανδρος Αρχοντής

Μπάσο: Θοδωρής Αραμπατζής

Κρουστά: Νίκος Μαγνήσαλης

Συνθ, κιθάρες, samples, φωνές: Θάνος Σαρίγγελος

Μίξη ήχου σε όλα τα κομμάτια έκανε ο Σωτήρης Νούκας πέρα από το «Όλα κάποτε θα είναι φυλακή» στο οποίο έκανε ο Νίκος Λογιοτατίδης. Το mastering έγινε από τον Dave Collins.

Τη δημιουργία του εξωφύλλου επιμελήθηκε ο μουσικός και γραφίστας Δημήτρης Μητσιόπουλος από τη Θεσσαλονίκη.

*Ο Θάνος Σαρίγγελος σε Spotify, YouTube, Bandcamp, Instagram. Μπαίνετε και στο site του: thanossaringelos.gr

