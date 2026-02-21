Επιστήμονες τρυπούν την «καρδιά» της Ανταρκτικής και εξάγουν τον βαθύτερο βράχο που έχει βρεθεί ποτέ

Τα νέα δεδομένα από την Ανταρκτική βοηθούν τους επιστήμονες να προβλέψουν πόσο γρήγορα μπορεί να λιώσει ο πάγος.

Ένα κομμάτι βράχου που κρύβει μέσα του 23 εκατομμύρια χρόνια ιστορίας βγήκε από την καρδιά της Ανταρκτικής. Και μαζί του, ίσως, μερικές από τις πιο κρίσιμες απαντήσεις για το μέλλον του πλανήτη.

Διεθνής ομάδα επιστημόνων εξήγαγε δείγμα βράχου μήκους 228 μέτρων από το υπέδαφος της Δυτικής Ανταρκτικής, αφού πρώτα τρύπησε περίπου 500 μέτρα πάγου για να φτάσει στο έδαφος. Η γεώτρηση πραγματοποιήθηκε σε μια απομονωμένη περιοχή, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον πλησιέστερο ερευνητικό σταθμό, εκεί όπου ο πάγος παραμένει μεν «γαντζωμένος» στο έδαφος αλλά βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα μπορούσε να αποκολληθεί.

Τι αποκαλύπτει ο πυρήνας των 23 εκατομμυρίων ετών

Για να φτάσουν στο υπέδαφος, οι ερευνητές άνοιξαν πρώτα ένα φρέαρ πάνω από 500 μέτρα μέσα στον πάγο χρησιμοποιώντας θερμό νερό και στη συνέχεια εγκατέστησαν ειδική πλατφόρμα εξόρυξης. Κάθε στρώμα που αναδυόταν στην επιφάνεια εξεταζόταν επιτόπου, σαν να ξετυλιγόταν μπροστά τους ένα αρχείο της γεωλογικής ιστορίας της Γης.

Οι πρώτες ενδείξεις, βασισμένες σε απολιθωμένα φύκη που βρέθηκαν στα δείγματα, δείχνουν ότι το γεωλογικό υλικό αντιστοιχεί σε περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε αυτό καταγράφονται περίοδοι όπου η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από τη σημερινή αλλά και από εκείνη που προβλέπεται για το τέλος του αιώνα. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα «παράθυρο στο παρελθόν» που επιτρέπει στους επιστήμονες να δουν πώς αντέδρασε η Ανταρκτική σε παλαιότερες φάσεις υπερθέρμανσης.

Οι γεωλόγοι εντόπισαν στρώματα χονδρής χαλικώδους ύλης με μεγάλους βράχους, που υποδηλώνουν περιόδους όπου η περιοχή καλυπτόταν πλήρως από πάγο. Αντίθετα, στρώσεις λεπτόκοκκης λάσπης με ίχνη από φύκη και κοχύλια μαρτυρούν φάσεις χωρίς πάγο, όταν πιθανόν υπήρχε ανοιχτή θάλασσα. Σαν να διαβάζεις ένα ημερολόγιο του κλίματος, γραμμένο σε πέτρα.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι τεράστια. Η Ανταρκτική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο απόθεμα γλυκού νερού του πλανήτη σε μορφή πάγου. Αν η Δυτική Ανταρκτική κατέρρεε πλήρως, η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να αυξηθεί έως και πέντε μέτρα, αλλάζοντας για πάντα τις παράκτιες πόλεις του κόσμου. Και ήδη, η συγκεκριμένη μάζα πάγου χάνει όγκο με ανησυχητικό ρυθμό.

Οι νέες γεωλογικές πληροφορίες αναμένεται να βελτιώσουν τα κλιματικά μοντέλα που προβλέπουν την πορεία των πάγων στο μέλλον. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν θα αλλάξει η Ανταρκτική, αλλά πόσο γρήγορα και με ποιες συνέπειες. Και η απάντηση ίσως κρυβόταν, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, θαμμένη κάτω από στρώματα πάγου και βράχου.

