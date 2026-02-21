Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube έγινε έκθεμα σε μουσείο!

Το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube, με τίτλο «Me at the Zoo», αποκτήθηκε από το Μουσείο V&A του Λονδίνου ως ένα ιστορικό κειμήλιο της ψηφιακής εποχής.

Στις 23 Απριλίου 2005, ο συνιδρυτής του YouTube, Jawed Karim, ανέβασε ένα βίντεο διάρκειας 19 δευτερολέπτων. Σε αυτό, στέκεται μπροστά από ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο και λέει με απόλυτη σοβαρότητα: «The cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks» (Το ωραίο με αυτούς τους τύπους είναι ότι έχουν πολύ, πολύ, πολύ μακριά μπατζάκια).

Αυτό το απλό βίντεο έχει πλέον ξεπεράσει τις 382 εκατομμύρια προβολές και θεωρείται η «γέννηση» της πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο.

Γιατί κατέληξε σε μουσείο;

Το Μουσείο Victoria and Albert (V&A) αποφάσισε να εντάξει το βίντεο στις συλλογές του, καθώς συμβολίζει τη μετάβαση στο λεγόμενο Web 2.0.

Ήταν η στιγμή που το ίντερνετ σταμάτησε να είναι ένας χώρος που μόνο διαβάζαμε πληροφορίες και έγινε ένα μέρος όπου ο καθένας μπορούσε να δημιουργήσει και να μοιραστεί το δικό του υλικό.

Σύμφωνα με τους επιμελητές του μουσείου, το βίντεο αυτό είναι ο προπομπός της σημερινής «οικονομίας των δημιουργών» (creator economy).

Πώς θα εκτίθεται;

Το μουσείο δεν πήρε απλώς το βίντεο, αλλά συνεργάστηκε με το στούντιο σχεδιασμού oio για να ανακατασκευάσει την εμφάνιση που είχε η σελίδα του YouTube το 2006.

Χρησιμοποίησαν κώδικα από το «Wayback Machine» (ένα ψηφιακό αρχείο του διαδικτύου) για να δείξουν στους επισκέπτες πώς ακριβώς έβλεπαν οι χρήστες το βίντεο τότε.

Το έκθεμα βρίσκεται στην γκαλερί Design 1900-Now, η οποία παρουσιάζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχεδιασμού από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα.

