YouTuber έβαλε νερό αποχέτευσης μέσα σε βάζο και αυτό που διαπίστωσε ήταν εντυπωσιακό.

Ένας δημιουργός περιεχομένου με το όνομα Nestor, γνωστός και ως HabitatForge, έχει τεράστιο πάθος για τη δημιουργία μικρών οικοσυστημάτων και μοιράζεται τα συχνά εντυπωσιακά αποτελέσματά του στο YouTube. Στο παρελθόν είχε δείξει τι συμβαίνει όταν χώμα και νερό μένουν μόνα τους μέσα σε ένα βάζο για έξι μήνες.

Πρόσφατα, σε ένα από τα τελευταία του πειράματα, συνέλεξε νερό αποχέτευσης σε ένα βάζο και χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες για να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα. Παρά την εμπειρία του, ο Nestor δήλωσε «άφωνος» με όσα ανακάλυψε.

Σοκαρίστηκε με αυτό που εμφανίστηκε

Αν κάτι αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το καθαρό πόσιμο νερό, είναι το παρακάτω βίντεο, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η άμμος, τα φυτά και τα λύματα που συνέλεξε από έναν αστικό αγωγό μετατράπηκαν σε ένα «μικροσκοπικό ζωντανό ενυδρείο».

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα είδη γλυκού νερού αδυνατούν να επιβιώσουν, όμως άλλα πλάσματα, γνωστά για την ικανότητά τους να ζουν σε ακραίες συνθήκες, εμφανίστηκαν σύντομα στο βάζο του Nestor. Το βίντεό του στο YouTube έδειξε ότι εμφανίστηκαν σαλιγκάρια Physa, πλαναρίες, σκουλήκια Tubifex, οστρακώδη, κοπήποδα και άλλα μικρο-ασπόνδυλα.

Το μικρό αυτό οικοσύστημα περιλάμβανε επίσης άλγη και φυτά που δημιούργησαν την ανταλλαγή οξυγόνου, διατηρώντας το βάζο «ζωντανό» από μόνο του, ενώ μικροί θηρευτές βοήθησαν στη διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος, υπογραμμίζοντας το πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι η φύση, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες όπως αυτές.

Η κατανάλωση νερού αποχέτευσης θα ήταν επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς, παρότι είναι απίθανο να δημιουργηθεί ένα μικρο-οικοσύστημα στο στομάχι σας, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί σοβαρή ασθένεια όπως E. coli, σαλμονέλα ή ηπατίτιδα Α.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί στο μολυσμένο νερό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι γνωστοί στο ανθρώπινο σώμα, όμως κάποιοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις, γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγετε όσο γίνεται την επαφή με τέτοια νερά -πόσο μάλλον την κατανάλωσή τους.

