Ο Zazza el Italiano, γνωστός YouTuber για τα ταξίδια του στα πιο επικίνδυνα μέρη, περιγράφει την εμπειρία του, μετά την επίσκεψή του στην «Κόλαση της Γης».

Ένας δημιουργός περιεχομένου γνωστός ως Zazza el Italiano, ο οποίος επισκέπτεται επικίνδυνα μέρη, παραχώρησε συνέντευξη στον Jordi Wild και μίλησε για τις τελευταίες του περιπέτειες. Ανάμεσα σε όσα είπε περιέγραψε την επίσκεψή του στη La Rinconada στο Περού, που θεωρείται ο υψηλότερος μόνιμος οικισμός στον κόσμο (στα 5.100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας).

Πρόκειται για έναν οικισμό γνωστό για την εξόρυξη χρυσού, με τους δικούς του κανόνες. Όταν λοιπόν κάποιος, όπως ο παραπάνω YouTuber που έχει βρεθεί σε μερικές από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου, λέει για το μέρος ότι «αν φανταστώ την κόλαση πάνω στη γη, της μοιάζει», τότε σίγουρα το μέρος τον σημάδεψε.

«Η πόλη πιο κοντά στον ουρανό είναι αυτή που μοιάζει τόσο πολύ με την κόλαση»

Η La Rinconada βρίσκεται στην περιοχή Πούνο, κοντά στην περιφέρεια Ανάνεα, και το καθεστώς της ως η ψηλότερη πόλη του κόσμου προσελκύει κάμερες. Ωστόσο, όπως εξηγεί, η πρώτη δυσκολία είναι το υψόμετρο, καθώς το οξυγόνο είναι αισθητά λιγότερο και ο εγκλιματισμός δεν είναι εύκολος. Η ασθένεια του υψομέτρου εμφανίζεται συχνά σε επισκέπτες και νεοαφιχθέντες εργάτες, ενώ σε κατοίκους που εκτίθενται επί χρόνια έχουν μελετηθεί προβλήματα που συνδέονται με τη χρόνια υποξία.

Η δεύτερη δυσκολία είναι αστική. Η πόλη αναπτύχθηκε μόνο και μόνο με στόχο την εξόρυξη χρυσού με αποτέλεσμα για συσσωρευτούν επί δεκαετίες ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες. Σε αυτό το τοπίο από λάσπη, πάγο και απορρίμματα, η καθημερινή ζωή οργανώνεται γύρω από μια εξορυκτική οικονομία, που σε μεγάλο βαθμό κινείται στην παραοικονομία. Όταν ο Zazza μιλά για «κόλαση», δείχνει και αυτή την αίσθηση της απουσίας θεσμικής τάξης.

Από το πρώτο σοκ του υψομέτρου, η επίσκεψη μετατρέπεται σε μια ακολουθία άβολων εικόνων. Ο Zazza περιγράφει το έδαφος «φτιαγμένο αποκλειστικά από πλαστικά μπουκάλια», τη συνεχή βροχή που κάνει τη λάσπη πιο βαριά και μια γενική αίσθηση εγκατάλειψης. «Φαίνεται πολύ πιο όμορφο απ’ ό,τι είναι μια απόλυτη αηδία», καταλήγει και προσθέτει μια φράση που δίνει τον τόνο στο υπόλοιπο της μαρτυρίας: «Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν, αλλά έτσι είναι… μίζερο». Περιγράφει χέρια κατεστραμμένα από το σπάσιμο πετρών, βρώμικα και άρρωστα σώματα, με θολά βλέμματα και κλειστές στάσεις που του έστελναν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν σε θέλουμε εδώ».

Αλκοόλ, όπλα και πυροβολισμοί τη νύχτα

Ο δεύτερος άξονας της αφήγησης είναι η ανασφάλεια, περιγραφόμενη σε πρώτο πρόσωπο και με δηλώσεις που παρουσιάζει ως όσα είδε και όσα του είπαν εκεί. Λέει ότι δεν υπάρχει τουρισμός («κανείς, κανείς»), ότι ο αλκοολισμός είναι εξαιρετικά υψηλός (το εκφράζει ως ακραία εντύπωση: «το 99% είναι μεθυσμένοι») και ότι το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται από ένα μοτίβο που τον ανησυχεί: πολλοί ένοπλοι άνθρωποι, ντυμένοι με παρόμοιο τρόπο και με κουκούλες και «τέσσερις αστυνομικοί σε μια πόλη 60.000 κατοίκων».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαβεβαιώνει ότι «κάθε βράδυ υπάρχουν ανταλλαγές πυροβολισμών» λόγω καβγάδων και κλοπών σε ορυχεία. Στο βίντεό του αναφέρει μια πινακίδα η οποία προειδοποιούσε ρητά για τον κίνδυνο να σταματήσει κανείς σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Και προχωρά ακόμη περισσότερο: ισχυρίζεται ότι ορισμένες μεταλλευτικές εταιρείες «προσλαμβάνουν ελεύθερους σκοπευτές» που φυλάνε τις εισόδους τη νύχτα και πυροβολούν οποιαδήποτε ύποπτη παρουσία.

Σε αυτό το σημείο έρχεται το πιο ευαίσθητο κομμάτι της μαρτυρίας του. Ο Zazza εξηγεί ότι η ιδέα του ήταν να καταγράψει και τη σεξουαλική εκμετάλλευση που, σύμφωνα με την αφήγησή του, λαμβάνει χώρα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Δηλώνει ότι προσπάθησε να μπει σε ένα κλαμπ νωρίς το απόγευμα αλλά δεν τον άφησαν και ότι το να παραμείνει εκεί φαινόταν παράτολμο: «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να καταγράψω τίποτα ειδάλλως, κυριολεκτικά θα με σκότωναν».

Ο Zazza καταλήγει στο The Wild Project ότι σε άλλες επικίνδυνες γειτονιές τουλάχιστον «το περιβάλλον δεν θέλει να σε σκοτώσει», ενώ εκεί «είναι το ίδιο το περιβάλλον» που σε ωθεί στα άκρα. «Ήταν το πιο σκληρό γύρισμα της ζωής μου», συνοψίζει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ