Κλείστηκε σε υπνοδωμάτιο για έναν χρόνο: 49χρονος μεταδίδει live την απόλυτη απομόνωση για να αλλάξει ζωή (vid)

49χρονος από τη Γιούτα ξεκίνησε πείραμα πλήρους απομόνωσης 365 ημερών μέσα σε ένα δωμάτιο, με συνεχή livestream, δηλώνοντας ότι θέλει να κόψει κακές συνήθειες και να χτίσει πειθαρχία.

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Skip Boyce, πρώην ιδιοκτήτης κατασκευαστικής επιχείρησης από τη Γιούτα των ΗΠΑ, αποχαιρέτησε τη σύζυγο και την κόρη του, μπήκε στο υπνοδωμάτιό του, κλείδωσε την πόρτα και ξεκίνησε το πρότζεκτ που ονομάζει «Year of Isolation».

Στόχος του είναι να παραμείνει για 365 ημέρες μέσα στο δωμάτιο, χωρίς καμία άμεση επαφή με τον έξω κόσμο, μεταδίδοντας ολόκληρη την εμπειρία ζωντανά στο YouTube, όλο το 24ωρο.

Οι κανόνες που έθεσε ο ίδιος

Όπως εξήγησε, οι κανόνες είναι αυστηροί: δεν βγαίνει από το δωμάτιο και η ζωντανή μετάδοση δεν διακόπτεται ποτέ . Δηλώνει ότι δεν επιτρέπει εξωτερική ψυχαγωγία ή μη προγραμματισμένες αλληλεπιδράσεις, ενώ ό,τι κάνει (ύπνος, γυμναστική, διάβασμα, γράψιμο), πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα στον ίδιο χώρο και είναι ορατό στους θεατές.

Το δωμάτιο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι διαχωρισμένο από το υπόλοιπο σπίτι και διαθέτει μπάνιο με ντους και μπανιέρα, πρόχειρο γυμναστήριο, ντουλάπες και πλήρη εξοπλισμό streaming.

Γιατί αποφάσισε να απομονωθεί για 365 μέρες;

Ο 49χρονος υποστηρίζει ότι η δημόσια μετάδοση λειτουργεί ως μηχανισμός λογοδοσίας. Όπως λέει, έτσι δεν μπορεί να τα παρατήσει, ούτε να αλλάξει την αφήγηση εκ των υστέρων.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι να απομακρυνθεί από τον συνεχή περισπασμό, να επαναφέρει την πειθαρχία στην καθημερινότητά του και να χτίσει πιο υγιείς συνήθειες .

Όπως σημειώνει, ήδη έχει διακόψει ορισμένες κακές συνήθειες, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι σταμάτησε να πίνει αναψυκτικά τύπου cola, κάτι που του βγήκε πιο εύκολο απ' όσο περίμενε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πρότζεκτ, ο Boyce δηλώνει ότι βλέπει θετικές αλλαγές: περισσότερη άσκηση, καλύτερη διατροφή και βελτίωση της ψυχικής του κατάστασης.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζουν έντονες ανησυχίες, προειδοποιώντας ότι η μακροχρόνια απομόνωση χωρίς ήλιο, καθαρό αέρα και κοινωνική επαφή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη σωματική και ψυχική υγεία.

Παρά τις επικρίσεις, ο ίδιος επιμένει ότι θα παραμείνει απομονωμένος μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2027, θεωρώντας ότι το εγχείρημα αυτό είναι η καλύτερη ευκαιρία για ριζική αλλαγή τρόπου ζωής.

