93χρονη αναζητά εργασία παρόλο που έχει 14 κατάγματα στο χέρι και προβλήματα υγείας: «Τη χρειάζομαι πραγματικά»

93χρονη συνταξιούχος αναζητάει εργασία παρά τα 14 κατάγματα στο χέρι και τα προβλήματα υγείας της, καθώς τα χρήματά της δεν αρκούν για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες.

Η Patricia Willson, κάτοικος των ΗΠΑ, στα 93 της χρόνια, εξήγησε σε συνέντευξή της στο «Business Insider» ότι ψάχνει δουλειά γιατί πολύ απλά τη χρειάζεται για να ζήσει.

Παρόλο που έχει ταλαιπωρηθεί από 14 κατάγματα στο χέρι και άλλα προβλήματα υγείας, η οικονομική της κατάσταση δεν της αφήνει άλλη επιλογή. Όπως λέει η ίδια, αφού πληρώσει τους λογαριασμούς του μήνα, δεν της μένουν σχεδόν καθόλου χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα.

Άγχος στα... 93: «Ανησυχώ κάθε βράδυ»

Η Patricia πηγαίνει σε εκδηλώσεις εύρεσης εργασίας, παρόλο που ξέρει ότι είναι η μεγαλύτερη εκεί. Προσπαθεί μάλιστα να μάθει νέα πράγματα μέσα από σεμινάρια, αν και αναγνωρίζει ότι η ηλικία της είναι μεγάλο εμπόδιο για τις εταιρείες.

Αυτή η κατάσταση της προκαλεί τεράστιο άγχος και δεν την αφήνει να κοιμηθεί. Όπως εξομολογήθηκε: «Ανησυχώ κάθε βράδυ πως όσα έχω δεν θα φτάσουν μέχρι να πεθάνω». Σήμερα μετανιώνει που δεν κατάφερε να αποταμιεύσει περισσότερα χρήματα.

Είναι μητέρα έξι παιδιών. Στο παρελθόν δούλεψε για μεγάλες εταιρείες όπως η «Pfizer», ενώ το 2006 άνοιξε μια δική της επιχείρηση με ενοικιαζόμενα σπίτια. Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η υγεία της δεν της επιτρέπει να ασχοληθεί με αυτό: «Τα πράγματα έγιναν σαν "χιονοστιβάδα"», λέει η ίδια, εξηγώντας πως δεν περίμενε ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε τόσο πολύ.

Τεράστιο πρόβλημα στις ΗΠΑ: Πάνω από μισό εκατομμύριο άνω των 80 ετών αναζητούν εργασία

Η ιστορία της Patricia δεν είναι η μοναδική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι αναγκάζονται να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για να τα βγάλουν πέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Business Insider», το 2023 σχεδόν 550.000 άνθρωποι ηλικίας 80 ετών και άνω συνέχιζαν να εργάζονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ