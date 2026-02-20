Είναι επίσημο: Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής - Τις αγοράζει η Ελλάδα

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής και 262 στο σύνολο η συλλογή Χόιερ. Η Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής.

Η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού που εξέτασε τη συλλογή Χόιερ -262 φωτογραφίες συνολικά- επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη υπογράφτηκε προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη για την απόκτησή τους και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό ιστότοπο της δημοπρασίας.

