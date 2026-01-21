Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες (vid)

Η Ελβετία επαναφέρει τις κινητές γέφυρες προκειμένου να αντιμετωπίσει το μποτιλιάρισμα στις μεγάλες πόλεις

Το μποτιλιάρισμα είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των χωρών στις μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στην συγκεκριμένη λίστα, καθώς είναι μια από τις χώρες που ταλαιπωρείται από την κίνηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων.

Ιδιαίτερα η κίνηση τον Κηφισό έχει γίνει πλέον ανυπόφορη για τους οδηγούς, με το πρόβλημα να γίνεται όλο και πιο έντονο όσο περνούν τα χρόνια. Μία από τις λύσεις που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο μποτιλιάρισμα είναι οι κινητές γέφυρες.

Οι Ιάπωνες έδωσαν το παράδειγμα στους Ελβετούς

Η Ελβετία είναι η χώρα που επανέφερε αυτό το σύστημα, το οποίο είχε δοκιμαστεί τη δεκαετία του ’90 στην Ιαπωνία, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα έργα ή οι εργασίες συντήρησης στους δρόμους, αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις κυκλοφοριακή συμφόρηση, που προκαλεί ταλαιπωρία στους οδηγούς. Ιδίως όταν πρέπει να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο εργασίας τους ή σε ιατρικό ραντεβού ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή όταν πηγαίνουν διακοπές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε ολόκληρες πόλεις, τα μποτιλιαρίσματα είναι αναπόφευκτα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και συγκεκριμένα, για την εύρεση λύσης κατά τη διάρκεια των έργων που πραγματοποιούνται σε έναν από τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της, η Ελβετία επανέφερε τις κινητές γέφυρες, που χρησιμοποιούσαν τη δεκαετία του ’90 στην Ιαπωνία για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Το σύστημα Astra Bridge

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Οδών της Ελβετίας (FEDRO) εγκατέστησε αυτό το σύστημα στον αυτοκινητόδρομο Α-1, συγκεκριμένα μεταξύ των περιοχών Recherswil και Luterbach, ώστε τα οχήματα να μπορούν να κινούνται πάνω από το κινητό οδόστρωμα. Το σύστημα αποτελείται από μια σειρά πυλώνων ή/και χαλύβδινων στηλών, πάνω στους οποίους ένας γερανός μεγάλων διαστάσεων τοποθετεί τα πάνελ από τα οποία στη συνέχεια διέρχονται τα οχήματα.

Το σύστημα, με την ονομασία Astra Bridge, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, διαχωρίζει την κυκλοφορία από τις εργασίες συντήρησης, γεγονός που «αυξάνει την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων, οι οποίοι παράλληλα προστατεύονται από την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες.

Μήκος άνω των 200 μέτρων και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση

Όσον αφορά τις διαστάσεις της, η κινητή γέφυρα μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 257 μέτρα, πλάτος 7,57 μέτρα και ύψος 3,5 μέτρα από το έδαφος, διαθέτοντας δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση ή εφόσον χρειαστεί, τέσσερις λωρίδες προς την ίδια κατεύθυνση. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να μετακινηθεί στα τμήματα όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης ή έργα, ώστε η κυκλοφορία να μην διακόπτεται.

Στις αρχές Απριλίου ξεκίνησε η λειτουργία αυτού του συστήματος στην Ελβετία, αν και η πρώτη του χρήση σε ελβετικό έδαφος χρονολογείται από το 2022. Για την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος στην κυκλοφορία, η υποδομή αυτή τοποθετείται πάντοτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο, η κυκλοφορία διακόπτεται πλήρως στο σημείο όπου εργάζονται τα μηχανήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

