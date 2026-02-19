Σπάνιο φαινόμενο στον ουρανό: Ο Ερμής απομακρύνεται από τον Ήλιο και θα είναι ορατός

Στις 20 Φεβρουαρίου ο Ερμής φτάνει στη μέγιστη ανατολική επιμήκυνση, 18 μοίρες από τον Ήλιο. Γιατί το φαινόμενο θεωρείται σπάνιο και πώς επιτυγχάνεται η ορατότητά του.

Ένα από τα πιο «δύσκολα» ουράνια σώματα για παρατήρηση ετοιμάζεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στους φίλους της αστρονομίας. Στις 20 Φεβρουαρίου, ο Ερμής φτάνει στη μέγιστη ανατολική του επιμήκυνση, βρισκόμενος περίπου 18 μοίρες μακριά από τον Ήλιο.

Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς η αυξημένη γωνιακή απόσταση από τον Ήλιο μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες ορατότητας. Με απλά λόγια, ο Ερμής θα εμφανίζεται ψηλότερα πάνω από τον δυτικό ορίζοντα αμέσως μετά τη δύση, προτού χαθεί και πάλι στη λάμψη του λυκόφωτος.

Ο Ερμής, ως ο εσώτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, παραμένει συνήθως «κρυμμένος» κοντά στον Ήλιο, γεγονός που καθιστά την παρατήρησή του δύσκολη και σύντομη. Οι περίοδοι μέγιστης επιμήκυνσης είναι οι λίγες στιγμές κατά τις οποίες απομακρύνεται αρκετά ώστε να διακρίνεται με γυμνό μάτι, υπό καθαρό ουρανό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρονισμός του φαινομένου: η μέγιστη επιμήκυνση σημειώνεται μόλις 18 ώρες μετά από απόκρυψη, μια σύμπτωση που σπάνια παρατηρείται με τόσο μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο φάσεων. Αυτός ο ασυνήθιστα «σφιχτός» συνδυασμός ενισχύει την αξία της συγκυρίας για τους παρατηρητές.

Οι ειδικοί συνιστούν αναζήτηση χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, περίπου 30 με 45 λεπτά μετά τη δύση του Ηλίου. Ένας καθαρός ορίζοντας χωρίς εμπόδια και ένα ζευγάρι κιάλια μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία.

Για όσους αγαπούν τις σπάνιες ουράνιες στιγμές, η 20η Φεβρουαρίου προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εντοπίσουν τον πιο «φευγαλέο» από τους ορατούς πλανήτες - πριν χαθεί και πάλι στη φωτεινή αγκαλιά του Ήλιου.

