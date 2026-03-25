25η Μαρτίου: Σαρδάμ Τασούλα στη δήλωση μετά την παρέλαση - Το λάθος με το 1981

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ολοκληρώθηκε με διακοπές και χρονολογικό λάθος που προκάλεσε αντιδράσεις.

Αρκετές στιγμές αμηχανίας υπήρξαν κατά το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα, με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821.

Κατά τη διάρκεια της δήλωσής του, ο ΠτΔ φάνηκε να χάνει τη ροή του λόγου του ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα, διακόπτοντας τη σκέψη του και ζητώντας να επαναλάβει την τοποθέτησή του. Μάλιστα, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι η μετάδοση ήταν «ζωντανή», απευθύνθηκε προς τους δημοσιογράφους ζητώντας να «το πάνε ξανά».

Η συνέχεια ήταν... ανάλογη, καθώς υπέπεσε σε ένα εμφανές χρονολογικό λάθος, κάνοντας λόγο για τους προγόνους μας το 1981 αντί του 1821, προκαλώντας νέα διακοπή και επανεκκίνηση της δήλωσης. Τελικά, ολοκλήρωσε το μήνυμά του με ευχές για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που τιμάται την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά η... περιπετειώδης ομιλία του:

«Γιορτάζουμε σήμερα. Όταν η ελευθερία μας. Η κατακτημένη και... [Να το πω απ' την αρχή; Να το διακόψουμε] Και κατοχυρωμένη ελευθερία μας. Συνεπάγεται ακόμα περισσότερο μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος. Το 1981 (!!!), οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν, για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας... [ Να το πω απ' την αρχή; Να το διακόψουμε] Και χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας και Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, που επίσης γιορτάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχη ατυχή στιγμή πέντε μήνες νωρίτερα, κατά τον εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, όταν η διατύπωση του Προέδρου της Δημοκρατίας «με το χαμόγελο στα στήθη» (αντί για χείλη), είχε προκαλέσει έντονο σχολιασμό, μέσω της άμεσης διάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 1981 ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία

