ΠΑΣΟΚ: Έκανε το σαρδάμ του Τασούλα σποτ για το συνέδριό του!

Το σαρδάμ του Κωνσταντίνου Τασούλα, που είπε για το 1981 αποτέλεσε το καλύτερο πλάνο για το διαφημιστικό σποτ του ΠΑΣΟΚ εν όψει συνεδρίου.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας κατάφερε να γίνει viral στα social media, με το σαρδάμ που έκανε στην ομιλία του στις κάμερες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Τασούλας μπέρδεψε το 1821 με το... 1981 και τα σχόλια στο διαδίκτυο πήραν φωτιά.

Το συγκεκριμένο σαρδάμ όμως αποδείχθηκε... βούτυρο στο ψωμί για το ΠΑΣΟΚ, με την επικοινωνιακή του ομάδα να εκμεταλλεύεται άμεσα. Βλέπετε, το ερχψόμενο Σαββατοκύριακο είναι το 4ο Τακτικό Συνέδριο ενώ, φυσικά, το 1981 συνδέεται με την πρώτη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τη σαρωτική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, στην πρώτη, μεταπολιτευτικά, εκλογική ήττα της Δεξιάς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr