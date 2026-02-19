Σκάνδαλο Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου

Ανήμερα των γενεθλίων του, ο πρίγκιπας Άντριου και αδερφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη για το σκάνδαλο Έπσταϊν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, όπως μετέδωσε η τηλεόραση του BBC. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη «ενός άνδρα περίπου 60 ετών».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ