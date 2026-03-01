Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

Ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου και την άλλαξε - Εντοπίστηκε από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες

Σε συνάντηση με τους ανώτερους συμβούλους του, Αλί Λαριτζανί, Αλί Σαμχανί και άλλους, σε ασφαλή εγκατάσταση, βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, λίγο πριν την επίθεση στην κατοικία του, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Όπως ανέφερε αμερικανική πηγή, ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν το πρωί.

