Οκλαχόμα: Νέος νόμος δίνει δεύτερη ευκαιρία σε γυναίκες που σκότωσαν τους κακοποιητές τους

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους για να ζήσουν. Πρέπει να περάσουν τη ζωή τους στη φυλακή;

Η Λίζα Ρέι Μος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη συμμετοχή της στη δολοφονία του συζύγου της, Μάικ Μος, το 1990. Κάθισε στο εδώλιο σε ένα δικαστήριο της Οκλαχόμα, ένα παγωμένο πρωινό του Ιανουαρίου του 2025, με τα χέρια της σφιγμένα στην ποδιά της. Η Λίζα, η οποία είναι 60 ετών, κλήθηκε να αφηγηθεί τι υπέφερε στα 20 της χρόνια, κατά τη διάρκεια του γάμου της με ένα τέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr