Ο επικεφαλής της AI στη Microsoft προειδοποίησε για τις θέσεις που κινδυνεύουν το επόμενο 18μηνο

Ο επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft απηύθυνε προειδοποίηση 18 μηνών σε όλους όσοι εργάζονται σε θέσεις γραφείου. Ενώ το ChatGPT γίνεται ένα χρήσιμο καθημερινό εργαλείο για πολλούς ανθρώπους, ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχία στην αγορά εργασίας.

Ο Μουσταφά Σουλεϊμάν υποστηρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την ανθρώπινη ευημερία και να υπηρετεί την ανθρωπότητα, όχι να την υπερβαίνει». Μιλώντας στους Financial Times, ανέφερε ότι η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει 135 δισ. δολάρια στην OpenAI (την εταιρεία πίσω από το ChatGPT), θέλει τα εργαλεία ΤΝ να παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Η προειδοποίηση προς τους εργαζόμενους

Την ίδια στιγμή ωστόσο, τόνισε ότι οι εξελίξεις σημαίνουν πως «θέσεις, όπου κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή -είτε είσαι δικηγόρος, λογιστής, διαχειριστής έργων ή επαγγελματίας του μάρκετινγκ- οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες θα αυτοματοποιηθούν πλήρως από την ΤΝ μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες».

Ο Σουλεϊμάν πιστεύει ότι οι πράκτορες ΤΝ θα συντονίζονται καλύτερα με τις μεγάλες επιχειρήσεις τα επόμενα τρία χρόνια και ότι η τεχνολογία θα μαθαίνει μόνη της και θα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. «Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου θα είναι σαν τη δημιουργία ενός podcast ή τη συγγραφή ενός blog», είπε.

«Θα είναι δυνατό να σχεδιάσεις μια ΤΝ που να ταιριάζει στις απαιτήσεις κάθε θεσμικού οργανισμού και κάθε ανθρώπου στον πλανήτη. Πρέπει να επανεκκινήσουμε τον τρόπο σκέψης μας και να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να φέρνουμε στον κόσμο ένα τέτοιο σύστημα μόνο αν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το ελέγξουμε και ότι λειτουργεί με τρόπο υποδεέστερο από εμάς», πρόσθεσε.

Τεχνητή νοημοσύνη-τσουνάμι

Παράλληλα, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), προειδοποίησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον περασμένο μήνα ότι η ΤΝ θα είναι σαν «τσουνάμι που χτυπά την αγορά εργασίας».

«Αναμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια, στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το 60% των θέσεων εργασίας θα επηρεαστεί από την ΤΝ -είτε θα ενισχυθεί, είτε θα καταργηθεί, είτε θα μετασχηματιστεί- και το 40% παγκοσμίως», πρόσθεσε.

«Οι εργασίες που καταργούνται είναι συνήθως εκείνες που σήμερα καλύπτουν οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, με αποτέλεσμα οι νέοι που αναζητούν εργασία να δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν μια καλή τοποθέτηση».

Τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Όλα αυτά έρχονται λίγο μετά τη δημοσίευση της λίστας της Microsoft με 40 επαγγέλματα και καριέρες που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» λόγω της ΤΝ. Στις πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται οι συγγραφείς, οι ιστορικοί, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών και οι τηλεπωλητές.

Τα 40 επαγγέλματα που επηρεάζονται περισσότερο είναι:

Διερμηνείς και μεταφραστές Ιστορικοί Συνοδοί επιβατών Πωλητές υπηρεσιών Συγγραφείς και λογοτέχνες Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC Τηλεφωνητές Πράκτορες εισιτηρίων και υπάλληλοι ταξιδιών Εκφωνητές και ραδιοφωνικοί παραγωγοί Υπάλληλοι χρηματιστηριακών συναλλαγών Εκπαιδευτές αγροτικής και οικιακής διαχείρισης Τηλεπωλητές Θυρωροί (concierge) Πολιτικοί επιστήμονες Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι Μαθηματικοί Τεχνικοί συγγραφείς Διορθωτές και επιμελητές κειμένων Υποδοχείς (hosts/hostesses) Επιμελητές/συντάκτες Καθηγητές επιχειρηματικών σπουδών (τριτοβάθμια εκπαίδευση) Ειδικοί δημοσίων σχέσεων Παρουσιαστές και προωθητές προϊόντων Πωλητές διαφημιστικού χώρου Υπάλληλοι νέων λογαριασμών Βοηθοί στατιστικής Υπάλληλοι γκισέ και ενοικιάσεων Επιστήμονες δεδομένων Προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι Αρχειονόμοι Καθηγητές οικονομικών (τριτοβάθμια εκπαίδευση) Προγραμματιστές ιστού (web developers) Σύμβουλοι διοίκησης Γεωγράφοι Μοντέλα Αναλυτές έρευνας αγοράς Τηλεπικοινωνιακοί χειριστές δημόσιας ασφάλειας Τηλεφωνητές κέντρων κλήσεων Καθηγητές βιβλιοθηκονομίας (τριτοβάθμια εκπαίδευση)

