Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

Ένας YouTuber χρησιμοποίησε το Grok για να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028, σε μια λεπτομερή ανάλυση που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο Donald Trump εδώ και καιρό αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως επιχειρήσει να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, όμως αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο, όπως ορίζεται στην 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Άρα, αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, ποιος θα το κάνει;

Για τις ανάγκες των αποτελεσμάτων του Grok (είναι το bot τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter ή X), ο δημιουργός του καναλιού στο YouTube Election Time εισήγαγε ως πιθανούς υποψηφίους τους Kamala Harris, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez, Josh Shapiro, JB Pritzker, Cory Booker και Tim Walz -πολλοί από τους οποίους φημολογείται ότι είναι φαβορί για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με το CNN.

Το μεγάλο φαβορί

Σύμφωνα με πρώιμες δημοσκοπήσεις των Δημοκρατικών προκριματικών που δημοσιεύθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου, η Harris συγκέντρωνε το 32% του δημοκρατικού εκλογικού σώματος, με τον Newsom να ακολουθεί από κοντά με 23,8%.

Την περίοδο που αναρτήθηκε το βίντεο, υπήρχε πιθανότητα 56% η Harris να κατέβει ξανά ως υποψήφια των Δημοκρατικών. Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο αντιπρόεδρος JD Vance εμφανίζεται ως ξεκάθαρο φαβορί. Στις 12 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο 49,2%, με τον Donald Trump Jr. να έρχεται δεύτερος με 19,5%.

Άλλοι πιθανοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι που αναφέρθηκαν ήταν οι Mark Rubio, Ron DeSantis, Robert Kennedy Jr., Nikki Haley, Ted Cruz και Vivek Ramaswamy. Τα ευρήματα του Grok έδειξαν επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα 46% ο Vance να είναι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος.

Χρησιμοποιώντας τον Vance και τη Harris ως πιθανούς υποψηφίους για τις εκλογές του 2028, το σύστημα προέβλεψε ότι οι «σίγουρες» πολιτείες του νυν αντιπροέδρου θα είναι οι Utah, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska (εκτός της δεύτερης εκλογικής της περιφέρειας), Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia, Indiana, South Carolina και Ohio.

Αντίστοιχα, οι «σίγουρες» πολιτείες της Harris έμοιαζαν με εκείνες της εκστρατείας της το 2024 και περιλάμβαναν την California, την Washington, τη Hawaii, το Vermont, τη Massachusetts κ.ά. Μια βασική διαφορά σε σχέση με το 2024 ήταν ότι το Delaware και το Connecticut προβλέφθηκαν ως σίγουρες πολιτείες για εκείνη στις εκλογές του 2028.

Και ποιος κερδίζει τελικά, σύμφωνα με το Grok; Η πρόβλεψη του AI δίνει στον JD Vance 326 εκλεκτορικές ψήφους και στην Kamala Harris 212, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με άλλα τέσσερα χρόνια ρεπουμπλικανικής διακυβέρνησης.

