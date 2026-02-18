Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα περπατά ο μέσος άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του

Οι υπολογισμοί με βάση 7.500 βήματα την ημέρα αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή πραγματικότητα για την καθημερινή μας κίνηση.

Ο ισχυρισμός ότι ένας μέσος άνθρωπος περπατά συνολικά απόσταση που αντιστοιχεί σε τέσσερις έως πέντε φορές την περίμετρο της Γης στη διάρκεια της ζωής του ακούγεται εντυπωσιακός - και όχι άδικα. Αν και πρόκειται για μια γενικευμένη εκτίμηση, βασίζεται σε απλούς, αλλά εύλογους υπολογισμούς που δίνουν μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή μας κίνηση.

Η παραδοχή ξεκινά από τον μέσο αριθμό βημάτων: περίπου 7.500 ημερησίως. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ρεαλιστικός για έναν άνθρωπο που διατηρεί μια φυσιολογική δραστηριότητα, χωρίς να είναι απαραίτητα αθλητής ή να κάνει ιδιαίτερα καθιστική ζωή. Αν αυτός ο ρυθμός διατηρηθεί από τη νεαρή ηλικία έως περίπου τα 80 έτη, τότε το συνολικό άθροισμα βημάτων οδηγεί σε μια απόσταση που προσεγγίζει τα 177.000 χιλιόμετρα - δηλαδή περίπου 110.000 έως 115.000 μίλια.

Για λόγους σύγκρισης, η ισημερινή περίμετρος της Γη ανέρχεται σε περίπου 40.075 χιλιόμετρα. Με άλλα λόγια, τα συνολικά βήματα μιας ζωής θα μπορούσαν θεωρητικά να μας οδηγήσουν σε τέσσερις ή και πέντε πλήρεις «γύρους» γύρω από τον πλανήτη.

Φυσικά, πρόκειται για έναν μέσο όρο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η εργασία γραφείου, οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο ή, αντίθετα, η συστηματική άσκηση και τα επαγγέλματα με έντονη κινητικότητα, μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή λειτουργεί περισσότερο ως μια συμβολική υπενθύμιση: ακόμη και οι μικρές, καθημερινές κινήσεις συσσωρεύονται με τρόπο που δύσκολα αντιλαμβανόμαστε.

Σε μια εποχή όπου η καθιστική ζωή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, η συγκεκριμένη στατιστική προσφέρει και ένα έμμεσο μήνυμα. Κάθε βήμα μετρά -όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά- διαμορφώνοντας τη συνολική «διαδρομή» μιας ολόκληρης ζωής.

