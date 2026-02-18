Μυστήριο με κτήριο σε σχήμα UFO που κρύβεται σε άγνωστη τοποθεσία: Απίθανο να εντοπιστεί

Αμερικανός βουλευτής δεσμεύτηκε να λύσει το μυστήριο με ένα κτήριο σε σχήμα UFO που βρίσκεται σε μυστική και άγνωστη τοποθεσία.

Ένας βουλευτής στις ΗΠΑ προχώρησε σε σοκαριστικούς ισχυρισμούς για ένα κρυφό αντικείμενο, τεράστιο σε μέγεθος και σε σχήμα UFO που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Πάνω του είναι χτισμένο ένα ολόκληρο κτήριο, ενώ βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία. Ο βουλευτής Eric Burlison δήλωσε ότι η εγκατάσταση «φυλάσσεται σαν να είναι κάποιο είδος εμπορεύματος», προσθέτοντας: «Υπάρχουν επιτροπές που υπερασπίζονται την επικράτειά τους».

Ο πολιτικός παραδέχτηκε ότι δεν έχει προσωπικές αποδείξεις, λέγοντας ότι οι πληροφορίες προέρχονται από αφηγήσεις που άκουσε από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές πηγές. «Δεν θα αναφέρω τη χώρα διότι το άκουσα σε κλειστή συνεδρίαση και θέλω να προστατεύσω το επίπεδο ταξινόμησής μου», είπε και πρόσθεσε ότι το αντικείμενο «δεν βρίσκεται στην εγκατάσταση που έχει αναφερθεί ευρέως στα μέσα ενημέρωσης», απαντώντας σε εικασίες σχετικά με την τοποθεσία του.

Ο Burlison ανέφερε επίσης ότι δυσκολεύτηκε να αποκτήσει πρόσβαση σε τοποθεσίες σχετικές με τα UAP (Αναγνωρισμένα Ανεξήγητα Φαινόμενα), ακόμη και κοντά στο γραφείο του στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες να επισκεφθεί ξένες εγκαταστάσεις ως «σχεδόν ακατόρθωτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσω να προσπαθώ», είπε.

Secret 'immovable' UFO is hiding in plain sight in purpose-built structure claims US congressman https://t.co/xO54p17ocI February 18, 2026

Η γραφειοκρατία και η δέσμευση του βουλευτή

Κατηγόρησε τη γραφειοκρατία του Κογκρέσου για το μπλοκάρισμα της εποπτείας, λέγοντας ότι οι επιτροπές «αγαπούν να απορρίπτουν η μία την άλλη» όταν επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες. Ο Burlison έκανε αυτά τα σχόλια σε συνέντευξη στο Newsmax στο «Finnerty», όπου μίλησε για τις προσπάθειές του να αποκτήσει πρόσβαση σε ταξινομημένα προγράμματα και εγκαταστάσεις UAP. Είπε ότι η πλοήγηση στο σύστημα του Κογκρέσου είναι δύσκολη, περιγράφοντας «τη φύση της δυσκολίας του συστήματος γραφειοκρατίας εντός του Κογκρέσου» ως σημαντικό εμπόδιο.

Παρά τα εμπόδια, ο Burlison δήλωσε ότι δεσμεύεται στην διαφάνεια εάν βρεθούν αδιάσειστα στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. «Αν έρθω σε οποιοδήποτε αδιάσειστο στοιχείο, είτε φυσικό είτε βιντεοσκοπημένο που είναι απόλυτα οριστικό, ενώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω την εθνική μας ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας μας, δεν θα κρατήσω πίσω την ενημέρωση του αμερικανικού κοινού σχετικά με το αν είμαστε μόνοι ή όχι στο σύμπαν», είπε και πρόσθεσε ότι τέτοιες πληροφορίες δεν θα πρέπει να αποκρύπτονται από το κοινό, υποστηρίζοντας: «Αυτό είναι κάτι που καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να κρύψει από τους πολίτες της».

Μυστήριο με την τοποθεσία του κτηρίου

Ο Burlison είναι μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας που εμπλέκεται στη συνεχιζόμενη έρευνα για τα UAP, κοινώς γνωστά ως UFO. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο NewsMax, τον ρώτησαν αν η τοποθεσία του αντικειμένου βρίσκεται στη Νότια Κορέα, αλλά δεν το επιβεβαίωσε.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι η τοποθεσία θα μπορούσε να είναι το Yangju, στην επαρχία Gyeonggi, όπου υπάρχει μια κυκλική δομή. Αυτή η τοποθεσία έχει αποκτήσει φήμη στις κοινότητες UFO/UAP ως η υποτιθέμενη «Τοποθεσία UFO/UAP Coulthart», βασισμένη σε ισχυρισμούς που δημοσιοποίησαν ο ερευνητής δημοσιογράφος Ross Coulthart, ο podcaster Joe Rogan και άλλοι.

Υποστηρίζεται ότι φιλοξενεί ένα τεράστιο εξωγήινο σκάφος που είτε προσγειώθηκε είτε συνετρίβη και ήταν πολύ μεγάλο για μεταφορά, οδηγώντας στην κατασκευή του κτηρίου ή της δομής γύρω του για απόκρυψη.

Η αμφισβήτηση Νοτιοκορεάτη ερευνητή

Ωστόσο, ένας Νοτιοκορεάτης ερευνητής UFO που επισκέφθηκε παρόμοιες εγκαταστάσεις αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η εγκατάσταση χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970 και δεν έχει καμία σύνδεση με UFO, με πολλές παρόμοιες αεροπορικές εγκαταστάσεις να υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Ο Burlison, που έχει γίνει γνωστός στον κόσμο των UAP, αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε ζητήσει και του επετράπη πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες, όπως η Area 51, που έχουν δεκαετίες σχέσεων με UFO και μυστικά κυβερνητικά προγράμματα. Μιλώντας στο ALN Podcast, είπε ότι το αίτημά του προς τον Donald Trump και το προσωπικό του περιλάμβανε επισκέψεις σε στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ όπου υπάρχουν ενδείξεις για άγνωστα σκάφη, υλικά, σώματα ή αρχεία.

Αν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο έχουν επίσημα αρνηθεί ότι έχουν ανακτηθεί φυσικά στοιχεία για UFO ή εξωγήινη ζωή, το Κογκρέσο έχει ακούσει πολλούς πληροφοριοδότες που ισχυρίζονται ότι μυστικά προγράμματα κάλυψαν την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ο Burlison έχει προηγουμένως ισχυριστεί ότι ο Trump έχει «πλήρως ενημερωθεί» για την ύπαρξη εξωγήινων, UFO που ανακτήθηκαν από τον στρατό από τη δεκαετία του 1940, και για εξωγήινα-ανθρώπινα υβρίδια που φέρεται να ζουν σήμερα στη Γη.

Με τα χρόνια, πολλοί στρατιωτικοί χώροι των ΗΠΑ έχουν συνδεθεί με μη ανθρώπινα σκάφη, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων όπου, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, φιλοξενούνταν συντριμμένα διαστημόπλοια και πειραματικά αεροσκάφη κατασκευασμένα με τεχνολογία εξωγήινης προέλευσης. Αυτές περιλαμβάνουν τη Naval Air Station Patuxent River στο Maryland, τη Wright-Patterson Air Force Base στο Ohio, το Atlantic Undersea Testing and Evaluation Center (AUTEC) στις Μπαχάμες, και τη Nevada Test and Training Range (NTTR), όπου βρίσκεται η Area 51.

