Σάλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η Ντανίκα Μέισον παραδέχτηκε on air ότι ήταν μεθυσμένη πριν το viral ρεπορτάζ

Η Ντανίκα Μέισον του Channel Nine ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το αμήχανο live από το Λιβίνιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς. Η παραδοχή για το ποτό, η στήριξη Αλμπανίζι και οι αντιδράσεις.

Ένα απρόσμενο περιστατικό από τη ζωντανή κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν η Αυστραλή παρουσιάστρια Ντανίκα Μέισον παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν βγει στον αέρα.

Η δημοσιογράφος του Channel Nine εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση από το Λιβίνιο, εν μέσω χιονοθύελλας, για να μεταφέρει το αγωνιστικό ρεπορτάζ της αυστραλιανής αποστολής στους Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ωστόσο, η μετάδοση εξελίχθηκε σε viral στιγμιότυπο, καθώς η Μέισον μπέρδεψε τα λόγια της, παρεκτράπηκε από το θέμα μιλώντας για την τιμή του καφέ στην Ιταλία και -προς έκπληξη όλων- έκανε αναφορά… στα ιγκουάνα.

Η συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης

Το επόμενο πρωί, στην εκπομπή Today, η Μέισον πήρε τον λόγο για να δώσει εξηγήσεις. Παραδέχτηκε ότι «δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση» και ότι δεν έπρεπε «να πιει ούτε ένα ποτό», ειδικά υπό τις συνθήκες ψύχους και υψομέτρου, ενώ σημείωσε πως δεν είχε προλάβει να δειπνήσει.

«Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι το πρότυπο που θέτω για τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι νιώθει ντροπή αλλά είναι καλά.

Στο στούντιο, ο συμπαρουσιαστής της, Καρλ Στεφάνοβιτς, επιχείρησε να αποφορτίσει το κλίμα, αποδίδοντας αρχικά το μπέρδεμα στις ακραίες καιρικές συνθήκες. «Φυσάει τόσο κρύος αέρας που δεν μπορείς να κουνήσεις τα χείλη σου», σχολίασε, πριν δηλώσει δημόσια τη στήριξή του.

Στήριξη από τον πρωθυπουργό και τα social media

Το περιστατικό πήρε διαστάσεις στα αυστραλιανά μέσα, ωστόσο η αντίδραση της παρουσιάστριας φαίνεται πως λειτούργησε υπέρ της. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, εξέφρασε τη στήριξή του: «Είμαι με τη Ντανίκα. Μπράβο της», είπε, αποδίδοντας το περιστατικό και στη διαφορά ώρας.

Παράλληλα, τηλεθεατές και πρόσωπα της τηλεόρασης επαίνεσαν την ειλικρίνειά της, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους λάθη δεν πρέπει να οδηγούν σε υπερβολικές αντιδράσεις ή επαγγελματικές κυρώσεις.

Ο πρώην τηλεοπτικός διευθυντής Ρομπ ΜακΝάιτ σχολίασε στον αυστραλιανό Τύπο ότι «η ειλικρίνεια απέναντι στους θεατές είναι σπάνια και αξιέπαινη», προσθέτοντας πως η υπόθεση δεν δικαιολογεί ακραίες φωνές περί απόλυσης.

Ερωτήματα για την ευθύνη του καναλιού

Την ίδια ώρα, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο το control room του δικτύου όφειλε να αποτρέψει τη ζωντανή σύνδεση, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η παρουσιάστρια δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Πηγές από το δίκτυο φέρονται να παραδέχονται ότι «θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την προστασία της».

Η Μέισον, που έχει μακρά πορεία στο αθλητικό ρεπορτάζ και ξεκίνησε από το newsroom του Nine πριν καλύψει ακόμη και τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, θεωρείται από τα ανερχόμενα πρόσωπα της αυστραλιανής τηλεόρασης. Μάλιστα, ετοιμάζεται για νέο ταξίδι στις ΗΠΑ, όπου το NRL θα ανοίξει τη σεζόν του 2026 στο Λας Βέγκας.

