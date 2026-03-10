Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες της τεχνολογίας για το «τέλος του κόσμου»

Πώς οι πλούσιοι ηγέτες της τεχνολογίας προετοιμάζονται για μια πιθανή «Ημέρα της Κρίσης», χτίζοντας υπόγεια καταφύγια και συσσωρεύοντας αποθέματα όπλων.

Σε περιόδους γεωπολιτικού χάους, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο διαλογισμού ή να προμηθευτεί… κονσέρβες και μακαρόνια. Οι «Κροίσοι» ωστόσο, μπορεί να στραφούν στα πολυτελή τους καταφύγια, όπως υπενθυμίζει ρεπορτάζ του Business Insider που επανήλθε στο προσκήνιο με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

«Όταν ξεσπάει πόλεμος ή όταν η Αμερική λόγου χάρη βομβαρδίζει το Ιράν, καταγράφουμε απότομη αύξηση στις δραστηριότητές μας», λέει στο Business Insider ο Ρον Χάμπαρντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Atlas Survival Shelters, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής υπόγειων καταφυγίων παγκοσμίως, με έδρα το Τέξας.

